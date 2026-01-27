Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киевляне пожелали Зеленскому на день рождения место в крематории - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/zelenskiy-866953842.html
Киевляне пожелали Зеленскому на день рождения место в крематории
Киевляне пожелали Зеленскому на день рождения место в крематории - 27.01.2026, ПРАЙМ
Киевляне пожелали Зеленскому на день рождения место в крематории
Жители Киева в день рождения Владимира Зеленского 25 января не нашли для него добрых слов, об этом свидетельствуют кадры опроса, проведенного на улицах города и | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T22:34+0300
2026-01-27T22:34+0300
киев
киевская область
владимир зеленский
виталий кличко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Жители Киева в день рождения Владимира Зеленского 25 января не нашли для него добрых слов, об этом свидетельствуют кадры опроса, проведенного на улицах города и опубликованные в Telegram-канале "Страна.ua"."Жителей Киева опросили, что бы они подарили и пожелали &lt;…&gt; Зеленскому на его день рождения, который был позавчера. Большинство ответов, которые попали на итоговое видео, были негативные", — говорится в публикации.Так, украинцы пожелали главе киевского режима: место для урны в крематории, адекватность, способность к эмпатии, книги по политической философии, костюм для поездок за границу, скорейшее изгнание и таблетки для лечения психических расстройств.Тринадцатого января издание "Страна.ua" сообщило, что Киев и другие населенные пункты Киевской области почти полностью остались без света из-за аварийных и плановых отключений электроснабжения.Киевская администрация на фоне серьезного энергетического кризиса разрешила жителям столицы перемещаться до "пунктов несокрушимости", где можно согреться и зарядить электронные устройства, несмотря на комендантский час. Мэр Киева Виталий Кличко дважды призывал горожан, если это возможно, временно покинуть столицу из-за сложной ситуации с энергоснабжением.
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
киев
киевская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, киевская область, владимир зеленский, виталий кличко
Киев, Киевская область, Владимир Зеленский, Виталий Кличко
22:34 27.01.2026
 
Киевляне пожелали Зеленскому на день рождения место в крематории

Жители Киева пожелали Зеленскому на день рождения место в крематории

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Жители Киева в день рождения Владимира Зеленского 25 января не нашли для него добрых слов, об этом свидетельствуют кадры опроса, проведенного на улицах города и опубликованные в Telegram-канале "Страна.ua".

"Жителей Киева опросили, что бы они подарили и пожелали <…> Зеленскому на его день рождения, который был позавчера. Большинство ответов, которые попали на итоговое видео, были негативные", — говорится в публикации.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
Вчера, 22:43
Так, украинцы пожелали главе киевского режима: место для урны в крематории, адекватность, способность к эмпатии, книги по политической философии, костюм для поездок за границу, скорейшее изгнание и таблетки для лечения психических расстройств.

Тринадцатого января издание "Страна.ua" сообщило, что Киев и другие населенные пункты Киевской области почти полностью остались без света из-за аварийных и плановых отключений электроснабжения.

Киевская администрация на фоне серьезного энергетического кризиса разрешила жителям столицы перемещаться до "пунктов несокрушимости", где можно согреться и зарядить электронные устройства, несмотря на комендантский час. Мэр Киева Виталий Кличко дважды призывал горожан, если это возможно, временно покинуть столицу из-за сложной ситуации с энергоснабжением.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
 
КиевКиевская областьВладимир ЗеленскийВиталий Кличко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала