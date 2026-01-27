Киевляне пожелали Зеленскому на день рождения место в крематории
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Жители Киева в день рождения Владимира Зеленского 25 января не нашли для него добрых слов, об этом свидетельствуют кадры опроса, проведенного на улицах города и опубликованные в Telegram-канале "Страна.ua".
"Жителей Киева опросили, что бы они подарили и пожелали <…> Зеленскому на его день рождения, который был позавчера. Большинство ответов, которые попали на итоговое видео, были негативные", — говорится в публикации.
Так, украинцы пожелали главе киевского режима: место для урны в крематории, адекватность, способность к эмпатии, книги по политической философии, костюм для поездок за границу, скорейшее изгнание и таблетки для лечения психических расстройств.
Тринадцатого января издание "Страна.ua" сообщило, что Киев и другие населенные пункты Киевской области почти полностью остались без света из-за аварийных и плановых отключений электроснабжения.
Киевская администрация на фоне серьезного энергетического кризиса разрешила жителям столицы перемещаться до "пунктов несокрушимости", где можно согреться и зарядить электронные устройства, несмотря на комендантский час. Мэр Киева Виталий Кличко дважды призывал горожан, если это возможно, временно покинуть столицу из-за сложной ситуации с энергоснабжением.
