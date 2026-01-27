https://1prime.ru/20260127/zhitelnitsa-866930059.html

Жительница Свердловской области выиграла 91 миллион рублей в лотерее

Жительница Свердловской области выиграла 91 миллион рублей в лотерее - 27.01.2026, ПРАЙМ

Жительница Свердловской области выиграла 91 миллион рублей в лотерее

Жительница Свердловской области выиграла 91 миллион рублей, повторив в нем комбинацию чисел из старого билета, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T07:17+0300

2026-01-27T07:17+0300

2026-01-27T07:17+0300

бизнес

свердловская область

столото

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866930059.jpg?1769487436

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Жительница Свердловской области выиграла 91 миллион рублей, повторив в нем комбинацию чисел из старого билета, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". "12 января 2026 года, в день, когда вся страна вышла на работу после продолжительных январских праздников, несказанно повезло молодой многодетной маме и домохозяйке — Дарье Деевой из Свердловской области. В ходе 163694-го тиража государственной лотереи "Всё или ничего" она выиграла суперприз — 91 171 815 рублей", - говорится в сообщении. Дарья участвует в лотереях уже несколько лет, в ее любимой - можно отмечать числа самостоятельно. Вечером 12 января перед сном женщина приобрела один билет в мобильном приложении, повторив в нем комбинацию чисел из предыдущего билета, где были все ее знаковые даты - дни рождения с днями и месяцами трех дочерей, мужа, бабушки и дедушки. Отмечается, что налог на выигрыш жительницы Свердловской области составит 18,46 миллиона рублей, а на руки победительница получит 72,7 миллиона рублей.

свердловская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, свердловская область, столото