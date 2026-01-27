Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жительница Свердловской области выиграла 91 миллион рублей в лотерее - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/zhitelnitsa-866930059.html
Жительница Свердловской области выиграла 91 миллион рублей в лотерее
Жительница Свердловской области выиграла 91 миллион рублей в лотерее - 27.01.2026, ПРАЙМ
Жительница Свердловской области выиграла 91 миллион рублей в лотерее
Жительница Свердловской области выиграла 91 миллион рублей, повторив в нем комбинацию чисел из старого билета, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T07:17+0300
2026-01-27T07:17+0300
бизнес
свердловская область
столото
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866930059.jpg?1769487436
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Жительница Свердловской области выиграла 91 миллион рублей, повторив в нем комбинацию чисел из старого билета, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". "12 января 2026 года, в день, когда вся страна вышла на работу после продолжительных январских праздников, несказанно повезло молодой многодетной маме и домохозяйке — Дарье Деевой из Свердловской области. В ходе 163694-го тиража государственной лотереи "Всё или ничего" она выиграла суперприз — 91 171 815 рублей", - говорится в сообщении. Дарья участвует в лотереях уже несколько лет, в ее любимой - можно отмечать числа самостоятельно. Вечером 12 января перед сном женщина приобрела один билет в мобильном приложении, повторив в нем комбинацию чисел из предыдущего билета, где были все ее знаковые даты - дни рождения с днями и месяцами трех дочерей, мужа, бабушки и дедушки. Отмечается, что налог на выигрыш жительницы Свердловской области составит 18,46 миллиона рублей, а на руки победительница получит 72,7 миллиона рублей.
свердловская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, свердловская область, столото
Бизнес, Свердловская область, Столото
07:17 27.01.2026
 
Жительница Свердловской области выиграла 91 миллион рублей в лотерее

Жительница Свердловской области выиграла 91 миллион рублей в лотерее "Всё или ничего"

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Жительница Свердловской области выиграла 91 миллион рублей, повторив в нем комбинацию чисел из старого билета, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"12 января 2026 года, в день, когда вся страна вышла на работу после продолжительных январских праздников, несказанно повезло молодой многодетной маме и домохозяйке — Дарье Деевой из Свердловской области. В ходе 163694-го тиража государственной лотереи "Всё или ничего" она выиграла суперприз — 91 171 815 рублей", - говорится в сообщении.
Дарья участвует в лотереях уже несколько лет, в ее любимой - можно отмечать числа самостоятельно. Вечером 12 января перед сном женщина приобрела один билет в мобильном приложении, повторив в нем комбинацию чисел из предыдущего билета, где были все ее знаковые даты - дни рождения с днями и месяцами трех дочерей, мужа, бабушки и дедушки.
Отмечается, что налог на выигрыш жительницы Свердловской области составит 18,46 миллиона рублей, а на руки победительница получит 72,7 миллиона рублей.
 
БизнесСвердловская областьСтолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала