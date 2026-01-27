https://1prime.ru/20260127/zoloto--866931306.html
Золото дешевеет после роста в течение пяти торговых дней
Золото дешевеет после роста в течение пяти торговых дней - 27.01.2026, ПРАЙМ
Золото дешевеет после роста в течение пяти торговых дней
Стоимость золота снижается во вторник утром после роста в течение пяти торговых дней, свидетельствуют данные торгов. | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T08:25+0300
2026-01-27T08:25+0300
2026-01-27T08:25+0300
экономика
рынок
торги
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром после роста в течение пяти торговых дней, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.16 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 24,44 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,48%, - до 5 097,56 доллара за тройскую унцию. По итогам предыдущих пяти торговых дней цена драгоценного металла поднялась на 8,69%, при этом в понедельник она обновила исторический рекорд, достигнув 5 145,39 доллара за унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 6,71% - до 107,643 доллара за унцию. На текущее снижение котировок золота мог также повлиять рост доходности гособлигаций США, которые являются альтернативным надежным активом. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в то же время росла до 4,23% с 4,214% по итогам предыдущего закрытия торгов.
https://1prime.ru/20260126/zoloto-866899994.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
Золото дешевеет после роста в течение пяти торговых дней
Цена на золото снижается во вторник после роста в течение пяти торговых дней
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром после роста в течение пяти торговых дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.16 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
снижалась на 24,44 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,48%, - до 5 097,56 доллара за тройскую унцию.
По итогам предыдущих пяти торговых дней цена драгоценного металла поднялась на 8,69%, при этом в понедельник она обновила исторический рекорд, достигнув 5 145,39 доллара за унцию.
Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 6,71% - до 107,643 доллара за унцию.
На текущее снижение котировок золота мог также повлиять рост доходности гособлигаций США
, которые являются альтернативным надежным активом. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в то же время росла до 4,23% с 4,214% по итогам предыдущего закрытия торгов.
Аналитик рассказал, какие факторы подстегнут цену золота