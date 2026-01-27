https://1prime.ru/20260127/zoloto--866931306.html

Золото дешевеет после роста в течение пяти торговых дней

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром после роста в течение пяти торговых дней, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.16 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 24,44 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,48%, - до 5 097,56 доллара за тройскую унцию. По итогам предыдущих пяти торговых дней цена драгоценного металла поднялась на 8,69%, при этом в понедельник она обновила исторический рекорд, достигнув 5 145,39 доллара за унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 6,71% - до 107,643 доллара за унцию. На текущее снижение котировок золота мог также повлиять рост доходности гособлигаций США, которые являются альтернативным надежным активом. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в то же время росла до 4,23% с 4,214% по итогам предыдущего закрытия торгов.

