Стоимость одного грамма золота превысила 12 тысяч рублей

2026-01-27T15:14+0300

экономика

финансы

банк россии

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость одного грамма золота во вторник превысила 12 тысяч рублей - впервые с конца 1997 года, следует из данных Банка России. По данным регулятора, стоимость одного грамма драгоценного металла 27 января составила 12 087,6 рубля. С начала года она подскочила почти на 11%, а за год - на 40%. Последний раз такие цены были в 1997 году - тогда на конец года стоимость золота в рублях составляла 54,5 тысячи рублей. Затем за счет деноминации в России цена с 1 января 1998 года упала до 54 рублей.

