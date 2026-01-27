https://1prime.ru/20260127/zoloto-866944064.html
Стоимость одного грамма золота превысила 12 тысяч рублей
2026-01-27T15:14+0300
экономика
финансы
банк россии
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость одного грамма золота во вторник превысила 12 тысяч рублей - впервые с конца 1997 года, следует из данных Банка России. По данным регулятора, стоимость одного грамма драгоценного металла 27 января составила 12 087,6 рубля. С начала года она подскочила почти на 11%, а за год - на 40%. Последний раз такие цены были в 1997 году - тогда на конец года стоимость золота в рублях составляла 54,5 тысячи рублей. Затем за счет деноминации в России цена с 1 января 1998 года упала до 54 рублей.
