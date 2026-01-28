https://1prime.ru/20260128/aei-866977917.html

В АЭИ раскрыли секреты о том, как выйти на рынок Саудовской Аравии

В АЭИ раскрыли секреты о том, как выйти на рынок Саудовской Аравии - 28.01.2026, ПРАЙМ

В АЭИ раскрыли секреты о том, как выйти на рынок Саудовской Аравии

Российским предпринимателям, желающим выйти на рынок Саудовской Аравии, надо четко понимать, что без персонального общения, без внимания к культуре и... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T17:42+0300

2026-01-28T17:42+0300

2026-01-28T17:42+0300

мировая экономика

саудовская аравия

оаэ

персидский залив

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/51/841395169_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_2a444eaf275d23a4eed0043a0a7233f1.jpg

МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Российским предпринимателям, желающим выйти на рынок Саудовской Аравии, надо четко понимать, что без персонального общения, без внимания к культуре и ментальности саудитов сделать это им будет немыслимо, заявила РИА Новости руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра. "В Саудовскую Аравию выход точно такой же, как и во все страны Ближнего Востока. Стоит понимать, что без персонального общения, без внимания к культуре и ментальности никакого выхода на рынок не будет", - сказала она в кулуарах круглого стола АЭИ по Саудовской Аравии. По ее словам, еще важный момент: Саудовская Аравия - это страна, где официальный государственный язык арабский, и английский практически не используется. "Поэтому все документы, например при поставке товаров, должны быть на арабском. Кроме того, понадобится качественный партнер или переводчик для проведения переговоров, потому что на английском тоже практически никто не говорит", - заметила собеседница агентства. "При этом сотрудничество с Саудовской Аравией возможно и без открытия компании в самой стране, но при наличии партнера или дистрибьютора. И это их, пожалуй, кардинальное отличие от, допустим, тех же Эмиратов, с которыми крайне сложно работать без наличия компании", - добавила Танцюра. И, конечно же, не стоит забывать про ментальные особенности, про культуру, подчеркнула она. "Саудовская Аравия - это страна, в которой до сих пор строго относятся к соблюдению исламских традиций. Пятница для саудитов - это священный день, и никто в этот день ни на какие деловые вопросы отвечать не будет. Рамадан - это священный месяц, и жизнь в Саудовской Аравии прекращается в прямом смысле этого слова. То есть ожидать подписания контрактов, обсуждений не стоит. В этом случае необходимо следить за графиком праздничных дней, чтобы успеть сделать все до них. В этом году Рамадан начинается 16 февраля", - заключила она.

https://1prime.ru/20260126/turizm-866900174.html

саудовская аравия

оаэ

персидский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, саудовская аравия, оаэ, персидский залив