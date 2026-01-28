Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АЭИ раскрыли секреты о том, как выйти на рынок Саудовской Аравии - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260128/aei-866977917.html
В АЭИ раскрыли секреты о том, как выйти на рынок Саудовской Аравии
В АЭИ раскрыли секреты о том, как выйти на рынок Саудовской Аравии - 28.01.2026, ПРАЙМ
В АЭИ раскрыли секреты о том, как выйти на рынок Саудовской Аравии
Российским предпринимателям, желающим выйти на рынок Саудовской Аравии, надо четко понимать, что без персонального общения, без внимания к культуре и... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T17:42+0300
2026-01-28T17:42+0300
мировая экономика
саудовская аравия
оаэ
персидский залив
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/51/841395169_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_2a444eaf275d23a4eed0043a0a7233f1.jpg
МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Российским предпринимателям, желающим выйти на рынок Саудовской Аравии, надо четко понимать, что без персонального общения, без внимания к культуре и ментальности саудитов сделать это им будет немыслимо, заявила РИА Новости руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра. "В Саудовскую Аравию выход точно такой же, как и во все страны Ближнего Востока. Стоит понимать, что без персонального общения, без внимания к культуре и ментальности никакого выхода на рынок не будет", - сказала она в кулуарах круглого стола АЭИ по Саудовской Аравии. По ее словам, еще важный момент: Саудовская Аравия - это страна, где официальный государственный язык арабский, и английский практически не используется. "Поэтому все документы, например при поставке товаров, должны быть на арабском. Кроме того, понадобится качественный партнер или переводчик для проведения переговоров, потому что на английском тоже практически никто не говорит", - заметила собеседница агентства. "При этом сотрудничество с Саудовской Аравией возможно и без открытия компании в самой стране, но при наличии партнера или дистрибьютора. И это их, пожалуй, кардинальное отличие от, допустим, тех же Эмиратов, с которыми крайне сложно работать без наличия компании", - добавила Танцюра. И, конечно же, не стоит забывать про ментальные особенности, про культуру, подчеркнула она. "Саудовская Аравия - это страна, в которой до сих пор строго относятся к соблюдению исламских традиций. Пятница для саудитов - это священный день, и никто в этот день ни на какие деловые вопросы отвечать не будет. Рамадан - это священный месяц, и жизнь в Саудовской Аравии прекращается в прямом смысле этого слова. То есть ожидать подписания контрактов, обсуждений не стоит. В этом случае необходимо следить за графиком праздничных дней, чтобы успеть сделать все до них. В этом году Рамадан начинается 16 февраля", - заключила она.
https://1prime.ru/20260126/turizm-866900174.html
саудовская аравия
оаэ
персидский залив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/51/841395169_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_66eeac6d40045855419861e7a15c8d18.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, саудовская аравия, оаэ, персидский залив
Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
17:42 28.01.2026
 
В АЭИ раскрыли секреты о том, как выйти на рынок Саудовской Аравии

В АЭИ рассказали, как российским бизнесменам выйти на рынок Саудовской Аравии

© Unsplash/سيف الظاهرВид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
© Unsplash/سيف الظاهر
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Российским предпринимателям, желающим выйти на рынок Саудовской Аравии, надо четко понимать, что без персонального общения, без внимания к культуре и ментальности саудитов сделать это им будет немыслимо, заявила РИА Новости руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра.
Саудовскую Аравию выход точно такой же, как и во все страны Ближнего Востока. Стоит понимать, что без персонального общения, без внимания к культуре и ментальности никакого выхода на рынок не будет", - сказала она в кулуарах круглого стола АЭИ по Саудовской Аравии.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
АТОР предсказала рост турпотока в Саудовскую Аравию
26 января, 08:55
По ее словам, еще важный момент: Саудовская Аравия - это страна, где официальный государственный язык арабский, и английский практически не используется. "Поэтому все документы, например при поставке товаров, должны быть на арабском. Кроме того, понадобится качественный партнер или переводчик для проведения переговоров, потому что на английском тоже практически никто не говорит", - заметила собеседница агентства.
"При этом сотрудничество с Саудовской Аравией возможно и без открытия компании в самой стране, но при наличии партнера или дистрибьютора. И это их, пожалуй, кардинальное отличие от, допустим, тех же Эмиратов, с которыми крайне сложно работать без наличия компании", - добавила Танцюра.
И, конечно же, не стоит забывать про ментальные особенности, про культуру, подчеркнула она.
"Саудовская Аравия - это страна, в которой до сих пор строго относятся к соблюдению исламских традиций. Пятница для саудитов - это священный день, и никто в этот день ни на какие деловые вопросы отвечать не будет. Рамадан - это священный месяц, и жизнь в Саудовской Аравии прекращается в прямом смысле этого слова. То есть ожидать подписания контрактов, обсуждений не стоит. В этом случае необходимо следить за графиком праздничных дней, чтобы успеть сделать все до них. В этом году Рамадан начинается 16 февраля", - заключила она.
 
Мировая экономикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОАЭПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала