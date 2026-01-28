Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
28.01.2026
Аксаков уверен в скором снижении ставки НДС
Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в России произойдет в довольно короткие сроки, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий
2026-01-28T16:07+0300
2026-01-28T16:07+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в России произойдет в довольно короткие сроки, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров. При этом президент РФ Владимир Путин выражал надежду, что повышение НДС будет временной мерой. "Судя по моим встречам с бизнесом, он (бизнес - ред.) понимает, что это решение вынужденное и это решение позволит нам решить социальные вопросы и вопросы обороноспособности и инвестиционного развития. Опираясь на решение президента, на то, что он заявил о том, что это временная мера, будет снижение НДС. Я уверен, что это произойдет в довольно короткий срок ", - сказал Аксаков в эфире "России 24". Он также отметил, что сейчас главное - дать бизнесу возможность войти в новую систему налогообложения и адаптироваться к новым требованиям.
россия, рф, анатолий аксаков, владимир путин, госдума
РОССИЯ, РФ, Анатолий Аксаков, Владимир Путин, Госдума
16:07 28.01.2026
 
Аксаков уверен в скором снижении ставки НДС

Аксаков: снижение ставки НДС в России произойдет в довольно короткие сроки

© РИА Новости . Илья Питалев | Анатолий Аксаков
Анатолий Аксаков
Анатолий Аксаков. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в России произойдет в довольно короткие сроки, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров. При этом президент РФ Владимир Путин выражал надежду, что повышение НДС будет временной мерой.
"Судя по моим встречам с бизнесом, он (бизнес - ред.) понимает, что это решение вынужденное и это решение позволит нам решить социальные вопросы и вопросы обороноспособности и инвестиционного развития. Опираясь на решение президента, на то, что он заявил о том, что это временная мера, будет снижение НДС. Я уверен, что это произойдет в довольно короткий срок ", - сказал Аксаков в эфире "России 24".
Он также отметил, что сейчас главное - дать бизнесу возможность войти в новую систему налогообложения и адаптироваться к новым требованиям.
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
ФНС опубликовала рекомендации по НДС для бизнеса на УСН
30 декабря 2025, 19:24
 
РОССИЯ, РФ, Анатолий Аксаков, Владимир Путин, Госдума
 
 
