Аксаков уверен в скором снижении ставки НДС

2026-01-28T16:07+0300

россия

рф

анатолий аксаков

владимир путин

госдума

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в России произойдет в довольно короткие сроки, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров. При этом президент РФ Владимир Путин выражал надежду, что повышение НДС будет временной мерой. "Судя по моим встречам с бизнесом, он (бизнес - ред.) понимает, что это решение вынужденное и это решение позволит нам решить социальные вопросы и вопросы обороноспособности и инвестиционного развития. Опираясь на решение президента, на то, что он заявил о том, что это временная мера, будет снижение НДС. Я уверен, что это произойдет в довольно короткий срок ", - сказал Аксаков в эфире "России 24". Он также отметил, что сейчас главное - дать бизнесу возможность войти в новую систему налогообложения и адаптироваться к новым требованиям.

рф

2026

