Российский рынок акций умеренно растет в среду

2026-01-28T15:06+0300

2026-01-28T15:06+0300

2026-01-28T15:07+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем среды на ряде положительных факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.54 мск рос на 0,19%, до 2 786,47 пункта. Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,12%, до 66,52 доллара за баррель. "Российский фондовый рынок в среду, 28 января, в ходе дневной сессии остается в "зеленой" зоне, однако утренний рост несколько замедлился. Поддержку рынку оказывает рост нефтяных котировок, увеличившихся на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и рисков конфликта между США и Ираном", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". Дополнительным поддерживающим фактором стали заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что страна не намерена мириться с запретом на импорт нефти и газа из России, добавил он. "Рынок держится вблизи психологически важного рубежа в 2 800 пунктов, куда пытается пробиться второй день подряд после недельной консолидации ниже 2 780 пунктов. Настроения сдержанно позитивные: инвесторы ждут вечернего решения Федеральной резервной системы США - базовую ставку, скорее всего, оставят без изменений, но важна риторика ее председателя Джерома Пауэлла о дальнейших планах", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Кроме того, поддержку фондовому рынку оказывают в том числе опубликованные накануне данные Банка России по инфляционным ожиданиям населения, которые в январе не изменились по сравнению с декабрем 2025 года, несмотря на всплеск инфляции в первой декаде января 2026 года. Это благоприятная для рынка облигаций новость, хотя регулятор вряд ли будет опираться только на эти данные при рассмотрении вопроса об уровне ключевой ставки на заседании в феврале", - отметила Наталия Пырьева из "Цифра брокер". В лидерах роста - акции "Селигдара" (+5,69%), "Позитива" (+3,78%), префы "Мечела" (+3,67%), обыкновенные акции ММК (+2,52%) и префы "Сургутнефтегаза" (+2,23%). "Опережающий рост показывают отраслевые индексы Мосбиржи металлов и добычи, а также потребительского сектора, повышаясь на 1,85% и 0,63% соответственно. В первом случае котировки акций металлургических компаний позитивно реагируют на высокие цены на драгметаллы. Во втором - настроения поддерживаются на плаву на фоне вышедших сегодня сильных операционных результатов ритейлера Х5 (+0,7%)", - комментирует Пырьева. В лидерах снижения - акции ТГК-1 (-1,57%), ДВМП (-1,47%), "Самолета" (-1,34%), "Генетико" (-1,28%) и МТС (-0,98%). "Если ФРС вечером намекнет на паузу в снижении ставок, американские индексы скорректируются. Индекс Мосбиржи может закрепиться в диапазоне 2 780 - 2 790 пунктов, инвесторы выжидают, не форсируя прорыв 2 800 пунктов. Если Пауэлл все же вдруг подтвердит готовность к дальнейшему смягчению политики, золото может взлететь еще выше, потянув за собой золотодобытчиков и металлургов", - заключил Силаев. Абрамов ожидает закрытия торгов в "красной" зоне. "Сегодня во второй половине дня Росстат опубликует недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ). При прочих равных и в отсутствие негативного сюрприза в данных по ИПЦ восстановление на фондовом рынке может продолжиться в направлении 2 800 - 2 850 пунктов по индексу Мосбиржи", - считает Пырьева.

