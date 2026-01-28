Amazon сократит еще 16 тысяч сотрудников

https://1prime.ru/20260128/amazon--866971206.html

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Amazon, один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, объявил о планах сократить еще примерно 16 тысяч должностей после октябрьских увольнений, сообщила компания. "Сокращения, которые мы проводим сегодня, затронут примерно 16 тысяч должностей в Amazon, и мы снова прилагаем все усилия, чтобы поддержать всех, чьи должности затронуты этими изменениями", - говорится в сообщении. В октябре прошлого года агентство Рейтер сообщило о планах Amazon провести крупнейший за три года раунд сокращений, под который подпадает до 30 тысяч корпоративных сотрудников компании. Вскоре после этого компания объявила о сокращении 14 тысяч корпоративных сотрудников. Затем в январе Рейтер сообщил о скором втором раунде сокращений примерно на то же количество. Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

