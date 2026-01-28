https://1prime.ru/20260128/analitik-866964281.html
Аналитик оценил потери ВВП США во время шатдауна
Аналитик оценил потери ВВП США во время шатдауна - 28.01.2026, ПРАЙМ
Аналитик оценил потери ВВП США во время шатдауна
ВВП США во время шатдауна снижается, потери достигают 2 миллиардов долларов в неделю, рассказал РИА Новости бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T07:48+0300
2026-01-28T07:48+0300
2026-01-28T07:48+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866964281.jpg?1769575714
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. ВВП США во время шатдауна снижается, потери достигают 2 миллиардов долларов в неделю, рассказал РИА Новости бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
Ранее американский президент Дональд Трамп признал, что Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета.
"Хотя значительная часть снижения экономики потом отыгрывается, невосполнимые потери реального ВВП составляют около 1,7-1,9 миллиарда долларов в неделю", - отметил аналитик.
Эксперт подчеркнул, что вероятность нового шатдауна повышенная. Если он окажется затяжным - от шести до восьми недель, то американская экономика за это время потеряет примерно 11-14 миллиардов долларов.
"Американский бюджет можно назвать хронически неопределённым в процедурах финансирования. Временные резолюции принимались почти каждый год, всего 207 временных резолюций за 1977-2025 годы, средняя длительность жизни на временной резолюции составляет около 118 дней", - подчеркнул аналитик.
Чтобы избежать частичного шатдауна правительства США, у сената есть время до пятницы. Для принятия законопроекта требуется 60 голосов.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
Аналитик оценил потери ВВП США во время шатдауна
Эксперт Русяев: ВВП США во время шатдауна снижается, потери достигают $2 млрд в неделю
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. ВВП США во время шатдауна снижается, потери достигают 2 миллиардов долларов в неделю, рассказал РИА Новости бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
Ранее американский президент Дональд Трамп признал, что Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета.
"Хотя значительная часть снижения экономики потом отыгрывается, невосполнимые потери реального ВВП составляют около 1,7-1,9 миллиарда долларов в неделю", - отметил аналитик.
Эксперт подчеркнул, что вероятность нового шатдауна повышенная. Если он окажется затяжным - от шести до восьми недель, то американская экономика за это время потеряет примерно 11-14 миллиардов долларов.
"Американский бюджет можно назвать хронически неопределённым в процедурах финансирования. Временные резолюции принимались почти каждый год, всего 207 временных резолюций за 1977-2025 годы, средняя длительность жизни на временной резолюции составляет около 118 дней", - подчеркнул аналитик.
Чтобы избежать частичного шатдауна правительства США, у сената есть время до пятницы. Для принятия законопроекта требуется 60 голосов.