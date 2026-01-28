Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик оценил потери ВВП США во время шатдауна - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260128/analitik-866964281.html
Аналитик оценил потери ВВП США во время шатдауна
Аналитик оценил потери ВВП США во время шатдауна - 28.01.2026, ПРАЙМ
Аналитик оценил потери ВВП США во время шатдауна
ВВП США во время шатдауна снижается, потери достигают 2 миллиардов долларов в неделю, рассказал РИА Новости бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T07:48+0300
2026-01-28T07:48+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866964281.jpg?1769575714
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. ВВП США во время шатдауна снижается, потери достигают 2 миллиардов долларов в неделю, рассказал РИА Новости бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев. Ранее американский президент Дональд Трамп признал, что Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета. "Хотя значительная часть снижения экономики потом отыгрывается, невосполнимые потери реального ВВП составляют около 1,7-1,9 миллиарда долларов в неделю", - отметил аналитик. Эксперт подчеркнул, что вероятность нового шатдауна повышенная. Если он окажется затяжным - от шести до восьми недель, то американская экономика за это время потеряет примерно 11-14 миллиардов долларов. "Американский бюджет можно назвать хронически неопределённым в процедурах финансирования. Временные резолюции принимались почти каждый год, всего 207 временных резолюций за 1977-2025 годы, средняя длительность жизни на временной резолюции составляет около 118 дней", - подчеркнул аналитик. Чтобы избежать частичного шатдауна правительства США, у сената есть время до пятницы. Для принятия законопроекта требуется 60 голосов.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
07:48 28.01.2026
 
Аналитик оценил потери ВВП США во время шатдауна

Эксперт Русяев: ВВП США во время шатдауна снижается, потери достигают $2 млрд в неделю

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. ВВП США во время шатдауна снижается, потери достигают 2 миллиардов долларов в неделю, рассказал РИА Новости бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
Ранее американский президент Дональд Трамп признал, что Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета.
"Хотя значительная часть снижения экономики потом отыгрывается, невосполнимые потери реального ВВП составляют около 1,7-1,9 миллиарда долларов в неделю", - отметил аналитик.
Эксперт подчеркнул, что вероятность нового шатдауна повышенная. Если он окажется затяжным - от шести до восьми недель, то американская экономика за это время потеряет примерно 11-14 миллиардов долларов.
"Американский бюджет можно назвать хронически неопределённым в процедурах финансирования. Временные резолюции принимались почти каждый год, всего 207 временных резолюций за 1977-2025 годы, средняя длительность жизни на временной резолюции составляет около 118 дней", - подчеркнул аналитик.
Чтобы избежать частичного шатдауна правительства США, у сената есть время до пятницы. Для принятия законопроекта требуется 60 голосов.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала