https://1prime.ru/20260128/arktika-866960955.html

Эксперт: России нужно развивать кластерный подход в Арктике

Эксперт: России нужно развивать кластерный подход в Арктике - 28.01.2026, ПРАЙМ

Эксперт: России нужно развивать кластерный подход в Арктике

России для успешной работы в Арктике, в том числе для производства редкоземельных металлов, необходимо развивать кластерный подход и встраиваться в мировые... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T04:49+0300

2026-01-28T04:49+0300

2026-01-28T04:49+0300

экономика

россия

промышленность

арктика

китай

ранхигс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866960955.jpg?1769564992

МУРМАНСК, 28 янв - ПРАЙМ. России для успешной работы в Арктике, в том числе для производства редкоземельных металлов, необходимо развивать кластерный подход и встраиваться в мировые технологические цепочки, отметил в разговоре с РИА Новости координатор Экспертного совета ПОРА, доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников. "Арктика обладает огромными запасами, в том числе речь идет о редкоземельных элементах. У нас их огромные запасы, есть большая область применения. Но мы не умеем их разделять. Нужно восстанавливать технологии разделения, даже заново выстраивать работу всей сферы, чтобы развивать кластерный подход", - сказал Воротников. В качестве примера эксперт привел индонезийский кобальтовый кластер. России же для многих целей приходится закупать РЗМ в Китае и других странах. При этом Россия обладает большими запасами этих элементов. По мнению Воротникова, на организацию кластерного подхода в этой сфере, создания производств может уйти пять-десять лет. Если этим не заниматься уже сейчас, России будет сложно встраиваться в мировые технологические цепочки, считает эксперт и указывает на необходимость, в частности, развивать биотехнологии. "Содержание редкоземов в руде очень невелико. Но сейчас есть технологии использования специальных штаммов бактерий, они способны поглощать РЗМ из руд и отходов. А потом их извлекают, высушивают и перерабатывают. Если мы сейчас эту тему биотехнологии не запустим, мы опять отстанем. Сейчас весь мир этим занимается, и это крайне необходимо", - отметил Воротников.

арктика

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, арктика, китай, ранхигс