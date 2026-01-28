https://1prime.ru/20260128/ash-sharaa-866976641.html
Россия играет большую роль в стабилизации ситуации в Сирии, заявил аш-Шараа
2026-01-28T17:31+0300
МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа поблагодарил российского лидера Владимира Путина за участие Москвы в стабилизации ситуации в Сирии и отметил, что Россия в этом процессе играет очень большую роль. Путин в среду проводит переговоры с аш-Шараа, который прибыл в РФ с очередным рабочим визитом. "Россия, конечно, играет большую роль в Сирии, в стабилизации ситуации не только в Сирии, но и в районе. И, по сути, наш район очень нуждается в стабилизации, поэтому спасибо вам большое, господин президент, за ваши усилия в этом вопросе", - сказал он на встрече с Путиным в Кремле.
