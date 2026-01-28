Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия играет большую роль в стабилизации ситуации в Сирии, заявил аш-Шараа - 28.01.2026
Россия играет большую роль в стабилизации ситуации в Сирии, заявил аш-Шараа
Россия играет большую роль в стабилизации ситуации в Сирии, заявил аш-Шараа - 28.01.2026, ПРАЙМ
Россия играет большую роль в стабилизации ситуации в Сирии, заявил аш-Шараа
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа поблагодарил российского лидера Владимира Путина за участие Москвы в стабилизации ситуации в Сирии и... | 28.01.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863547648_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_b51931e2ab2eff45963341373019d87c.jpg
МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа поблагодарил российского лидера Владимира Путина за участие Москвы в стабилизации ситуации в Сирии и отметил, что Россия в этом процессе играет очень большую роль. Путин в среду проводит переговоры с аш-Шараа, который прибыл в РФ с очередным рабочим визитом. "Россия, конечно, играет большую роль в Сирии, в стабилизации ситуации не только в Сирии, но и в районе. И, по сути, наш район очень нуждается в стабилизации, поэтому спасибо вам большое, господин президент, за ваши усилия в этом вопросе", - сказал он на встрече с Путиным в Кремле.
17:31 28.01.2026
 
Россия играет большую роль в стабилизации ситуации в Сирии, заявил аш-Шараа

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа
Встреча президента Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа поблагодарил российского лидера Владимира Путина за участие Москвы в стабилизации ситуации в Сирии и отметил, что Россия в этом процессе играет очень большую роль.
Путин в среду проводит переговоры с аш-Шараа, который прибыл в РФ с очередным рабочим визитом.
"Россия, конечно, играет большую роль в Сирии, в стабилизации ситуации не только в Сирии, но и в районе. И, по сути, наш район очень нуждается в стабилизации, поэтому спасибо вам большое, господин президент, за ваши усилия в этом вопросе", - сказал он на встрече с Путиным в Кремле.
Флаг Сирии - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Песков рассказал о в повестке переговоров президентов России и Сирии
Заголовок открываемого материала