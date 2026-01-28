https://1prime.ru/20260128/atr-866969190.html

Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно показали рост, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,27%, до 4 151,24 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite – снизился на 0,01%, до 2 718,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 2,58%, до 27 826,91 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,69%, до 5 170,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,09%, до 8 933,9 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,05%, до 53 358,71 пункта. В ходе торгов гонконгский Hang Seng достиг самого высокого уровня с июля 2021 года, а южнокорейский KOSPI обновил исторический рекорд, который теперь составляет 5 183,44 пункта. Могла поддержать торги Азии и динамика рынков Уолл-стрит. Во вторник основные фондовые индексы США в основном выросли, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские рынки, поднялся на 0,91%, а индекс широкого рынка S&P 500 обновил исторический рекорд. Продолжающееся рекордное ралли золота поддержало акции производителей в секторе. Акции Chifeng Jilong Gold Mining в Шанхае подорожали на 10%, в Гонконге - на 10,65%, бумаги Zijin Mining Group - на 4,2% в Шанхае и на 3,1% в Гонконге. Акции Vault Minerals в Сиднее подорожали на 3%, Resolute Mining - на 2,1%, Northern Star Resources - на 3,25%. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику среды. Так, годовая инфляция в Австралии в декабре ускорилась до 3,8% после 3,4% в ноябре, прогноз предполагал показатель в 3,6%. В декабре к ноябрю цены выросли на 1% после нулевой динамики ранее, ожидалась месячная инфляция только в 0,7%. Оценили инвесторы и корпоративные новости. Акции китайской сети магазинов игрушек Pop Mart, производителя игрушек бренда "Лабубу", в Гонконге подорожали на 7%. Компания планирует открыть в США более 20 новых магазинов в текущем году в рамках партнерства с Simon Property Group, пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

