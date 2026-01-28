Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бензин на Петербургской бирже непрерывно дорожает с пятницы - 28.01.2026
Бензин на Петербургской бирже непрерывно дорожает с пятницы
Бензин на Петербургской бирже непрерывно дорожает с пятницы - 28.01.2026, ПРАЙМ
Бензин на Петербургской бирже непрерывно дорожает с пятницы
Бензин на Петербургской бирже непрерывно дорожает с пятницы и каждый день его цена набирает темпы роста: только за среду стоимость марок Аи-92 и Аи-95 выросла... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T14:44+0300
2026-01-28T14:44+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Бензин на Петербургской бирже непрерывно дорожает с пятницы и каждый день его цена набирает темпы роста: только за среду стоимость марок Аи-92 и Аи-95 выросла по территориальному индексу Европейской части России на 1,76% и на 1,87% соответственно, свидетельствуют данные торгов. Теперь тонна Аи-92 стоит 57 804 рубля, Аи-95 - 60 249 рублей. Кроме того, к закрытию торговой сессии заметно подорожало дизельное топливо. Цена на межсезонный сорт выросла на 1,46%, до 51 158 рублей за тонну, на летний - на 1,26%, до 52 716 рублей. Зимнее дизтопливо подорожало на 0,64% - до 59 382 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) за день подскочила на 13,04% - до 22 349 рублей за тонну. При этом мазут подешевел на 1,39%, до 10 734 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,05%, до 76 524 рублей. Минэнерго РФ внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, писала в понедельник газета "Коммерсант". А источник РИА Новости ранее сообщал, что кабмин и профильные ведомства обсуждают отмену запрета на экспорт бензина для крупных производителей начиная с 1 февраля. Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в разговоре с журналистами выражал мнение, что снять ограничения на экспорт топлива целесообразно для разгрузки скопившихся на НПЗ запасов. Однако, по его мнению, ближе к апрелю понадобится возобновить эмбарго для бензина. В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
14:44 28.01.2026
 
Бензин на Петербургской бирже непрерывно дорожает с пятницы

Стоимость бензина на Петербургской бирже выросла на 1,76% и на 1,87% за день

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Бензин на Петербургской бирже непрерывно дорожает с пятницы и каждый день его цена набирает темпы роста: только за среду стоимость марок Аи-92 и Аи-95 выросла по территориальному индексу Европейской части России на 1,76% и на 1,87% соответственно, свидетельствуют данные торгов.
Теперь тонна Аи-92 стоит 57 804 рубля, Аи-95 - 60 249 рублей.
Кроме того, к закрытию торговой сессии заметно подорожало дизельное топливо. Цена на межсезонный сорт выросла на 1,46%, до 51 158 рублей за тонну, на летний - на 1,26%, до 52 716 рублей. Зимнее дизтопливо подорожало на 0,64% - до 59 382 рублей за тонну.
Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) за день подскочила на 13,04% - до 22 349 рублей за тонну. При этом мазут подешевел на 1,39%, до 10 734 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,05%, до 76 524 рублей.
Минэнерго РФ внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, писала в понедельник газета "Коммерсант". А источник РИА Новости ранее сообщал, что кабмин и профильные ведомства обсуждают отмену запрета на экспорт бензина для крупных производителей начиная с 1 февраля.
Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в разговоре с журналистами выражал мнение, что снять ограничения на экспорт топлива целесообразно для разгрузки скопившихся на НПЗ запасов. Однако, по его мнению, ближе к апрелю понадобится возобновить эмбарго для бензина.
В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
 
