СМИ: в Бразилии купавшихся туристов атаковали хищные рыбы
МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. В результате нападения пираний на реке Парагуасу в Бразилии пострадали минимум десять туристов, сообщает британский таблоид Daily Mail. Это стало причиной закрытия популярного места для отдыха. "По меньшей мере десять человек получили ранения в результате нападения пираний во время купания в популярной среди туристов реке", — говорится в материале.Как отмечает издание, после инцидентов местные власти решили перекрыть этот участок реки для купания и установить предупреждающие таблички о возможности нападения пираний. Это первое подобное нападение в данном районе, и власти планируют провести исследование ситуации. В середине января бразильское издание Diário do Litoral сообщило о необычной находке: рыбак поймал существо, напоминающее доисторического монстра. Загадочное создание обитало в тихих водах реки Маринейру в штате Сан-Паулу.
