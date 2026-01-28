Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в Бразилии купавшихся туристов атаковали хищные рыбы - 28.01.2026
СМИ: в Бразилии купавшихся туристов атаковали хищные рыбы
СМИ: в Бразилии купавшихся туристов атаковали хищные рыбы - 28.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: в Бразилии купавшихся туристов атаковали хищные рыбы
В результате нападения пираний на реке Парагуасу в Бразилии пострадали минимум десять туристов, сообщает британский таблоид Daily Mail. Это стало причиной... | 28.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. В результате нападения пираний на реке Парагуасу в Бразилии пострадали минимум десять туристов, сообщает британский таблоид Daily Mail. Это стало причиной закрытия популярного места для отдыха. "По меньшей мере десять человек получили ранения в результате нападения пираний во время купания в популярной среди туристов реке", — говорится в материале.Как отмечает издание, после инцидентов местные власти решили перекрыть этот участок реки для купания и установить предупреждающие таблички о возможности нападения пираний. Это первое подобное нападение в данном районе, и власти планируют провести исследование ситуации. В середине января бразильское издание Diário do Litoral сообщило о необычной находке: рыбак поймал существо, напоминающее доисторического монстра. Загадочное создание обитало в тихих водах реки Маринейру в штате Сан-Паулу.
07:17 28.01.2026
 
СМИ: в Бразилии купавшихся туристов атаковали хищные рыбы

DM: в Бразилии не меньше десяти туристов пострадали из-за нападения пираний в реке

Флаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Флаг Бразилии . Архивное фото
© CC BY 2.0 / abdallahh
МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. В результате нападения пираний на реке Парагуасу в Бразилии пострадали минимум десять туристов, сообщает британский таблоид Daily Mail. Это стало причиной закрытия популярного места для отдыха.
"По меньшей мере десять человек получили ранения в результате нападения пираний во время купания в популярной среди туристов реке", — говорится в материале.
Рыбаки разгружают выловленную рыбу - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
В России расширили список поставщиков рыбы в Китай
15 января, 09:49
Как отмечает издание, после инцидентов местные власти решили перекрыть этот участок реки для купания и установить предупреждающие таблички о возможности нападения пираний.
Это первое подобное нападение в данном районе, и власти планируют провести исследование ситуации.
В середине января бразильское издание Diário do Litoral сообщило о необычной находке: рыбак поймал существо, напоминающее доисторического монстра. Загадочное создание обитало в тихих водах реки Маринейру в штате Сан-Паулу.
Добыча минтая на Курилах - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Россия в 2026 году планирует выловить примерно пять миллионов тонн рыбы
17 декабря 2025, 18:26
 
БизнесТуризмОбществоБРАЗИЛИЯ
 
 
