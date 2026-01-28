Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
УЛАН-УДЭ, 28 янв - ПРАЙМ. Два моста, имеющих важное социальное и туристическое значение, отремонтируют до конца 2026 года в Баргузинском и Курумканском районах на севере Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "В Курумканском и Баргузинском районах отремонтируем два моста - через реки Улгана и Шанталык. Вопрос поднимался в рамках рабочего визита в район. Объекты имеют важное социальное значение для жителей районов, а также ведут к знаменитым в Бурятии горячим источникам. Ремонт пройдет по нацпроекту Инфраструктура для жизни", инициированного Президентом... Завершить строительство двух мостов планируется до конца 2026 года", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Отмечается, что мост протяженностью 127 метров через реку Улгана в Курумканском районе ведет к улусам Нама и Таза и курорту "Умхей", известному горячими источниками. Будет проведена полная замена мостового покрытия, замена старых опор, устройство металлического ограждения, расчистка русла реки от деревьев. В Баргузинском районе вместо деревянного моста через реку Шанталык, соединяющего село Гусиха и гусихинский источник с "большой землей", возведут новый мост на железобетонных опорах с двусторонним движением. Его протяженность будет 25,5 метров, ширина – 11,5 метров. На время ремонта будет возведен временный объездной мост.
07:39 28.01.2026
 
В Бурятии отремонтируют два моста

На севере Бурятии отремонтируют два моста, имеющих важное социальное значение

УЛАН-УДЭ, 28 янв - ПРАЙМ. Два моста, имеющих важное социальное и туристическое значение, отремонтируют до конца 2026 года в Баргузинском и Курумканском районах на севере Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"В Курумканском и Баргузинском районах отремонтируем два моста - через реки Улгана и Шанталык. Вопрос поднимался в рамках рабочего визита в район. Объекты имеют важное социальное значение для жителей районов, а также ведут к знаменитым в Бурятии горячим источникам. Ремонт пройдет по нацпроекту Инфраструктура для жизни", инициированного Президентом... Завершить строительство двух мостов планируется до конца 2026 года", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что мост протяженностью 127 метров через реку Улгана в Курумканском районе ведет к улусам Нама и Таза и курорту "Умхей", известному горячими источниками. Будет проведена полная замена мостового покрытия, замена старых опор, устройство металлического ограждения, расчистка русла реки от деревьев.
В Баргузинском районе вместо деревянного моста через реку Шанталык, соединяющего село Гусиха и гусихинский источник с "большой землей", возведут новый мост на железобетонных опорах с двусторонним движением. Его протяженность будет 25,5 метров, ширина – 11,5 метров. На время ремонта будет возведен временный объездной мост.
 
