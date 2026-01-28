"Бутербродекс" за 2025 год вырос всего на 2,7 пункта

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-28T08:15+0300
2026-01-28T08:15+0300
бизнес
россия
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в 2025 году резко замедлил рост, увеличившись всего на 2,7 пункта и составив во второй половине декабря 164,5 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов было принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. За период с 16 по 31 декабря 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года средний чек вырос по кофе (на 12,3%, до 264 рублей), батону (на 10,6%, до 52 рублей), ветчине (на 10,5%, до 294 рублей) и сыру (на 5,1%, до 267 рублей). При этом снизился по огурцам (на 13,3%, до 208 рублей), сахару (на 4,3%, до 67 рублей) и сливочному маслу (на 2,1%, до 234 рублей). Таким образом, за прошлый год "Бутербродекс" вырос на 2,7 пункта - до 164,5 пункта. Рост оказался на порядок меньше, чем по итогам 2024 года, когда индекс подскочил на 21,8 пункта. Тогда средний чек во второй половине декабря увеличился по всем товарам корзины: по сливочному маслу - на 47,5% в годовом выражении, по огурцам - на 23,7%, по ветчине - на 23,1%, по батону - на 17,5%, по сыру - на 16,5%, по сахару - на 12,9%, по кофе - на 11,4%.
2026
1920
1920
true
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
08:15 28.01.2026
 
© РИА Новости . Игорь Маслов | Перейти в медиабанкБутерброды с колбасой
Бутерброды с колбасой - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Бутерброды с колбасой. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в 2025 году резко замедлил рост, увеличившись всего на 2,7 пункта и составив во второй половине декабря 164,5 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
Потребительская корзина - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
В АКОРТ отметили снижение цен на некоторые продукты в ноябре
10 декабря 2025, 16:09
По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов было принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
За период с 16 по 31 декабря 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года средний чек вырос по кофе (на 12,3%, до 264 рублей), батону (на 10,6%, до 52 рублей), ветчине (на 10,5%, до 294 рублей) и сыру (на 5,1%, до 267 рублей). При этом снизился по огурцам (на 13,3%, до 208 рублей), сахару (на 4,3%, до 67 рублей) и сливочному маслу (на 2,1%, до 234 рублей).
Таким образом, за прошлый год "Бутербродекс" вырос на 2,7 пункта - до 164,5 пункта.
Рост оказался на порядок меньше, чем по итогам 2024 года, когда индекс подскочил на 21,8 пункта. Тогда средний чек во второй половине декабря увеличился по всем товарам корзины: по сливочному маслу - на 47,5% в годовом выражении, по огурцам - на 23,7%, по ветчине - на 23,1%, по батону - на 17,5%, по сыру - на 16,5%, по сахару - на 12,9%, по кофе - на 11,4%.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
