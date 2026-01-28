Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Дании провокационно высказалась о России - 28.01.2026
Премьер Дании провокационно высказалась о России
Премьер Дании провокационно высказалась о России - 28.01.2026, ПРАЙМ
Премьер Дании провокационно высказалась о России
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что у Москвы якобы отсутствует стремление к налаживанию отношений с европейскими государствами, сообщает The... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T17:10+0300
2026-01-28T17:10+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_e582c52e483ca8cd0bb2bdb5b4b0aa8f.jpg
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что у Москвы якобы отсутствует стремление к налаживанию отношений с европейскими государствами, сообщает The Guardian."Россия не хочет мира с Европой", — заявила она.Фредериксен также высказала мнение, что должно существовать единство между США и Европой.Владимир Путин неоднократно акцентировал внимание на том, что Россия не имеет намерения нападать на другие страны. По его утверждениям, западные лидеры часто используют образ мнимой угрозы, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.В последние годы Россия отмечает беспрецедентный рост активности НАТО вблизи своих западных границ. Альянс расширяет свой спектр действий, называя это сдерживанием “агрессии”.
17:10 28.01.2026
 
Премьер Дании провокационно высказалась о России

Премьер Дании Фредериксен считает, что Россия якобы не хочет мира с Европой

МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что у Москвы якобы отсутствует стремление к налаживанию отношений с европейскими государствами, сообщает The Guardian.
"Россия не хочет мира с Европой", — заявила она.
Фредериксен также высказала мнение, что должно существовать единство между США и Европой.
Владимир Путин неоднократно акцентировал внимание на том, что Россия не имеет намерения нападать на другие страны. По его утверждениям, западные лидеры часто используют образ мнимой угрозы, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентный рост активности НАТО вблизи своих западных границ. Альянс расширяет свой спектр действий, называя это сдерживанием “агрессии”.
РОССИЯ ДАНИЯ МОСКВА США Владимир Путин The Guardian НАТО
 
 
Заголовок открываемого материала