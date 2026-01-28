https://1prime.ru/20260128/daniya-866975548.html
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что у Москвы якобы отсутствует стремление к налаживанию отношений с европейскими государствами, сообщает The Guardian."Россия не хочет мира с Европой", — заявила она.Фредериксен также высказала мнение, что должно существовать единство между США и Европой.Владимир Путин неоднократно акцентировал внимание на том, что Россия не имеет намерения нападать на другие страны. По его утверждениям, западные лидеры часто используют образ мнимой угрозы, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.В последние годы Россия отмечает беспрецедентный рост активности НАТО вблизи своих западных границ. Альянс расширяет свой спектр действий, называя это сдерживанием “агрессии”.
