США остаются привержены политике сильного доллара, заявил глава минфина
США остаются привержены политике сильного доллара, заявил глава минфина - 28.01.2026, ПРАЙМ
США остаются привержены политике сильного доллара, заявил глава минфина
Власти США остаются привержены политике сильного доллара, заявил глава американского минфина Скотт Бессент, отвечая на вопрос об ослаблении доллара к мировым... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T18:41+0300
2026-01-28T18:41+0300
2026-01-28T18:41+0300
ВАШИНГТОН, 28 дек — ПРАЙМ. Власти США остаются привержены политике сильного доллара, заявил глава американского минфина Скотт Бессент, отвечая на вопрос об ослаблении доллара к мировым валютам. "Мы сохраняем политику сильного доллара", - ответил Бессент в интервью телеканалу CNBC на вопрос об ослаблении американской валюты.
