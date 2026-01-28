Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США остаются привержены политике сильного доллара, заявил глава минфина - 28.01.2026
США остаются привержены политике сильного доллара, заявил глава минфина
США остаются привержены политике сильного доллара, заявил глава минфина - 28.01.2026, ПРАЙМ
США остаются привержены политике сильного доллара, заявил глава минфина
Власти США остаются привержены политике сильного доллара, заявил глава американского минфина Скотт Бессент, отвечая на вопрос об ослаблении доллара к мировым... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T18:41+0300
2026-01-28T18:41+0300
рынок
сша
скотт бессент
cnbc
https://cdnn.1prime.ru/img/76151/44/761514483_0:117:2256:1386_1920x0_80_0_0_9740cb68357b657c89164ab40314b5ba.jpg
ВАШИНГТОН, 28 дек — ПРАЙМ. Власти США остаются привержены политике сильного доллара, заявил глава американского минфина Скотт Бессент, отвечая на вопрос об ослаблении доллара к мировым валютам. "Мы сохраняем политику сильного доллара", - ответил Бессент в интервью телеканалу CNBC на вопрос об ослаблении американской валюты.
https://1prime.ru/20260118/grenlandiya-866640441.html
сша
рынок, сша, скотт бессент, cnbc
Рынок, США, Скотт Бессент, CNBC
18:41 28.01.2026
 
США остаются привержены политике сильного доллара, заявил глава минфина

Бессент: Вашингтон сохраняет политику сильного доллара

© AFP / Karen Bleier Американский доллар
Американский доллар
Американский доллар. Архивное фото
© AFP / Karen Bleier
ВАШИНГТОН, 28 дек — ПРАЙМ. Власти США остаются привержены политике сильного доллара, заявил глава американского минфина Скотт Бессент, отвечая на вопрос об ослаблении доллара к мировым валютам.
"Мы сохраняем политику сильного доллара", - ответил Бессент в интервью телеканалу CNBC на вопрос об ослаблении американской валюты.
РынокСШАСкотт БессентCNBC
 
 
Заголовок открываемого материала