США остаются привержены политике сильного доллара, заявил глава минфина

2026-01-28T18:41+0300

ВАШИНГТОН, 28 дек — ПРАЙМ. Власти США остаются привержены политике сильного доллара, заявил глава американского минфина Скотт Бессент, отвечая на вопрос об ослаблении доллара к мировым валютам. "Мы сохраняем политику сильного доллара", - ответил Бессент в интервью телеканалу CNBC на вопрос об ослаблении американской валюты.

