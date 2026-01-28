https://1prime.ru/20260128/ekonomika-866967574.html
Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат
Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. России важно добиваться экономики высоких зарплат, активно внедрять инновации в сферу производства, в здравоохранение, чтобы страна продвигалась вперёд, несмотря на любое давление извне, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. "И очень важно также заниматься экономикой предложения, в целом технологическим суверенитетом. Добиваться экономики высоких зарплат", - заявил он в ходе встречи с главой ВЭБ Игорем Шуваловым. Мишустин также отметил, что необходимо добиваться, чтобы в России появились прорывные разработки. "Необходимо внедрять активно инновации в нашу жизнь. ВЭБ этим занимается. И в сферу производства, в сферу услуг, в здравоохранение, в систему государственного управления. Проектов очень много. Чтобы страна продвигалась вперёд, несмотря на любое давление извне", - заключил премьер-министр.
