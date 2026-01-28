Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260128/ekonomika-866967574.html
2026-01-28T11:15+0300
2026-01-28T11:15+0300
россия
михаил мишустин
игорь шувалов
вэб
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173110_0:0:3029:1703_1920x0_80_0_0_83e328a6f41ea390ed68432fd10ef34d.jpg
https://1prime.ru/20260128/vrachi-866966295.html
россия, михаил мишустин, игорь шувалов, вэб
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Игорь Шувалов, ВЭБ
11:15 28.01.2026
 
Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат

Мишустин: России важно добиваться экономики высоких зарплат, внедрять инновации

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. России важно добиваться экономики высоких зарплат, активно внедрять инновации в сферу производства, в здравоохранение, чтобы страна продвигалась вперёд, несмотря на любое давление извне, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"И очень важно также заниматься экономикой предложения, в целом технологическим суверенитетом. Добиваться экономики высоких зарплат", - заявил он в ходе встречи с главой ВЭБ Игорем Шуваловым.
Мишустин также отметил, что необходимо добиваться, чтобы в России появились прорывные разработки.
"Необходимо внедрять активно инновации в нашу жизнь. ВЭБ этим занимается. И в сферу производства, в сферу услуг, в здравоохранение, в систему государственного управления. Проектов очень много. Чтобы страна продвигалась вперёд, несмотря на любое давление извне", - заключил премьер-министр.
Медицинский работник в кабинете в поликлинике - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Зарплата врачей в сфере ОМС в 2025 году выросла на 12,1 процента
10:27
 
РОССИЯМихаил МишустинИгорь ШуваловВЭБ
 
 
