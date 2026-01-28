Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Официальный курс юаня на четверг составил 10,94 рубля - 28.01.2026
Официальный курс юаня на четверг составил 10,94 рубля
Официальный курс юаня на четверг составил 10,94 рубля - 28.01.2026, ПРАЙМ
Официальный курс юаня на четверг составил 10,94 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,21 копейки к среде, до 10,943 рубля, доллара - на 28,57 копейки, до 76,2662 рубля,... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T18:07+0300
2026-01-28T18:07+0300
рынок
рф
сша
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,21 копейки к среде, до 10,943 рубля, доллара - на 28,57 копейки, до 76,2662 рубля, евро - вырос на 36,59 копейки, до 91,2988 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
рф
сша
рынок, рф, сша, банк россия
Рынок, РФ, США, банк Россия
18:07 28.01.2026
 
Официальный курс юаня на четверг составил 10,94 рубля

Официальный курс юаня на четверг составил 10,94 рубля, доллар оценили в 76,27 руб

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
ЦБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,21 копейки к среде, до 10,943 рубля, доллара - на 28,57 копейки, до 76,2662 рубля, евро - вырос на 36,59 копейки, до 91,2988 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
17:39
 
РынокРФСШАбанк Россия
 
 
