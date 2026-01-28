Официальный курс юаня на четверг составил 10,94 рубля

https://1prime.ru/20260128/ekonomika-866978489.html
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,21 копейки к среде, до 10,943 рубля, доллара - на 28,57 копейки, до 76,2662 рубля, евро - вырос на 36,59 копейки, до 91,2988 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
