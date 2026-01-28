https://1prime.ru/20260128/ekonomika-866979539.html

ФАС возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте из-за ценового сговора, сообщило ведомство. "ФАС возбудила дело по ценовому сговору на автомобильное топливо в Сургуте. Две независимые сети АЗС подозреваются в установлении и поддержании цен на бензин", - говорится в сообщении. Так, с августа по ноябрь 2025 года две независимые сети (ООО "Сибтрансперевозки" и ООО "Петролстарт") на своих заправочных станциях без объективного обоснования устанавливали и поддерживали одинаковые либо близкие к одинаковым цены на бензин Аи-92 и Аи-95. В ФАС отметили, что такие действия компаний содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

