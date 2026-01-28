Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте - 28.01.2026
ФАС возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте
ФАС возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте - 28.01.2026, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте из-за ценового сговора, сообщило ведомство. | 28.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте из-за ценового сговора, сообщило ведомство. "ФАС возбудила дело по ценовому сговору на автомобильное топливо в Сургуте. Две независимые сети АЗС подозреваются в установлении и поддержании цен на бензин", - говорится в сообщении. Так, с августа по ноябрь 2025 года две независимые сети (ООО "Сибтрансперевозки" и ООО "Петролстарт") на своих заправочных станциях без объективного обоснования устанавливали и поддерживали одинаковые либо близкие к одинаковым цены на бензин Аи-92 и Аи-95. В ФАС отметили, что такие действия компаний содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
сургут
россия, сургут
РОССИЯ, СУРГУТ
19:38 28.01.2026
 
ФАС возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте

ФАС возбудила дело против двух независимых АЗС в Сургуте из-за ценового сговора

Заправка автомобиля
Заправка автомобиля
Заправка автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте из-за ценового сговора, сообщило ведомство.
"ФАС возбудила дело по ценовому сговору на автомобильное топливо в Сургуте. Две независимые сети АЗС подозреваются в установлении и поддержании цен на бензин", - говорится в сообщении.
Так, с августа по ноябрь 2025 года две независимые сети (ООО "Сибтрансперевозки" и ООО "Петролстарт") на своих заправочных станциях без объективного обоснования устанавливали и поддерживали одинаковые либо близкие к одинаковым цены на бензин Аи-92 и Аи-95.
В ФАС отметили, что такие действия компаний содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Бензин на Петербургской бирже непрерывно дорожает с пятницы
14:44
 
РОССИЯ, СУРГУТ
 
 
Заголовок открываемого материала