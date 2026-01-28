https://1prime.ru/20260128/ekonomika-866979539.html
ФАС возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте
ФАС возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте - 28.01.2026, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте из-за ценового сговора, сообщило ведомство. | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T19:38+0300
2026-01-28T19:38+0300
2026-01-28T19:38+0300
россия
сургут
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/45/841424567_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9cfbbfc926bd4f6660e696627486e1ab.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте из-за ценового сговора, сообщило ведомство. "ФАС возбудила дело по ценовому сговору на автомобильное топливо в Сургуте. Две независимые сети АЗС подозреваются в установлении и поддержании цен на бензин", - говорится в сообщении. Так, с августа по ноябрь 2025 года две независимые сети (ООО "Сибтрансперевозки" и ООО "Петролстарт") на своих заправочных станциях без объективного обоснования устанавливали и поддерживали одинаковые либо близкие к одинаковым цены на бензин Аи-92 и Аи-95. В ФАС отметили, что такие действия компаний содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
https://1prime.ru/20260128/benzin-866971701.html
сургут
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/45/841424567_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_361569a3c3d0f410132e772f6e301276.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сургут
ФАС возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте
ФАС возбудила дело против двух независимых АЗС в Сургуте из-за ценового сговора
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте из-за ценового сговора, сообщило ведомство.
"ФАС возбудила дело по ценовому сговору на автомобильное топливо в Сургуте
. Две независимые сети АЗС подозреваются в установлении и поддержании цен на бензин", - говорится в сообщении.
Так, с августа по ноябрь 2025 года две независимые сети (ООО "Сибтрансперевозки" и ООО "Петролстарт") на своих заправочных станциях без объективного обоснования устанавливали и поддерживали одинаковые либо близкие к одинаковым цены на бензин Аи-92 и Аи-95.
В ФАС отметили, что такие действия компаний содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Бензин на Петербургской бирже непрерывно дорожает с пятницы