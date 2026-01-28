https://1prime.ru/20260128/ekspert-866959775.html
Эксперт рассказала, кто сможет выйти на пенсию в 2026 году
Эксперт рассказала, кто сможет выйти на пенсию в 2026 году
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Пенсию по старости в 2026 году смогут получить россияне, которые достигли пенсионного возраста - 59 лет для женщин и 64 года для мужчин, а также наработали стаж 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
"На пенсию смогут выйти женщины 1967 года рождения, достигшие возраста 59 лет, и мужчины 1962 года рождения, достигшие возраста 64 года. При этом необходимо соблюсти следующие условия: наличие трудового стажа не менее 15 лет и не менее 30 заработанных ИПК (пенсионных баллов)", - сказала Иванова-Швец.
Она отметила, что этот год является переходным для полной реализации пенсионной реформы в России.
Ранее в Социальном фонде России сообщили РИА Новости, что 1,5 миллиона россиян могут выйти на пенсию в 2026 году, сведения о них уже подготовлены фондом для беззаявительного назначения выплат.
