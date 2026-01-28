Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
28.01.2026
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают пользователей
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Мошенники стали создавать фейковые аккаунты управляющих компаний, чтобы обманывать пользователей под предлогом "обновления списка жильцов" и "подтверждения актуальности сведений", рассказал РИА Новости главный специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков. "В январе 2026 года злоумышленники стали создавать для обмана пользователей фейковые аккаунты от имени управляющих компаний. В профиле таких аккаунтов указано, что он создан якобы руководителем УК, указаны его фамилия, имя и отчество. С фальшивого аккаунта УК пользователям рассылают сообщения о том, что руководитель компании проводит "обновление электронного списка жильцов", и просят подтвердить актуальность информации", - сказал Дудков. На первом этапе сложных атак кибермошенники используют схему FakeBoss. Они отправляют пользователю код из смс-сообщений или ссылку на Telegram-бот под видом официального сервиса, чтобы вынудить пользователя назвать этот код, а затем создать видимость взлома личного кабинета госсервиса жертвы. После этого мошенники переходят к следующим этапам манипуляций, а конечным этапом обмана является кража денег жертвы. "Такие атаки носят целевой характер, киберпреступники готовятся к их проведению заранее и собирают информацию о жертвах. Об этом говорит тот факт, что мошенники указывают в сообщениях реальные адреса пользователей, которые обслуживает управляющая компания", - предупредил Дудков.
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают пользователей

Заголовок открываемого материала