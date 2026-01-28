https://1prime.ru/20260128/ekspert-866961601.html

Эксперт рассказала, как вернуть долги за отопление

Эксперт рассказала, как вернуть долги за отопление - 28.01.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как вернуть долги за отопление

Коммунальные платежи за отопление можно вернуть, если температура в квартире держится ниже 18 градусов - эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T05:17+0300

2026-01-28T05:17+0300

2026-01-28T05:17+0300

энергетика

общество

недвижимость

ольга дайнеко

минфин

роспотребнадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866961601.jpg?1769566628

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Коммунальные платежи за отопление можно вернуть, если температура в квартире держится ниже 18 градусов - эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко рассказала РИА Новости, как это сделать. "По закону при отоплении жилых помещений должна обеспечиваться оптимальная температура в соответствии с нормативами: не ниже +18 градусов, а в угловых комнатах – не ниже +20 градусов. А если за бортом -31 и ниже, то в квартире должно быть +20 градусов и +22 градуса - в угловых комнатах", - рассказала Дайнеко. Перебои с теплом допускаются, но они ограничены по времени: не более 24 часов в месяц суммарно и не более 16 часов - одновременно. "Если отключение тепла длится дольше допустимого или жильцы систематически мерзнут из-за слабой подачи тепла - это не только повод для устранения нарушений температурного режима, но и для перерасчета услуг за отопление", - сообщила эксперт. Когда в квартире или доме холодно, жильцам следует обратиться с заявкой-жалобой в обслуживающую организацию. "Если жалоба подается устно, например по телефону, выясните у диспетчера номер заявки, запишите время звонка и кто его принял. При необходимости это позволит подтвердить факт обращения в обслуживающую организацию и срок реагирования на жалобу", - советует эксперт. После регистрации жалобы для фиксации и устранения нарушений в квартиру или дом должны прийти представители обслуживающей организации. Они должны осмотреть системы отопления и зафиксировать показатели температуры воздуха в жилом помещении, а также температуру радиаторов отопления и другие значимые обстоятельства. Все показатели должны быть зафиксированы в акте, копию которого прибывшие сотрудники должны передать жильцам. Именно этот документ позволит получить перерасчет платы за теплоэнергию. "При выявлении нарушений относительно подачи тепла перерасчет должен быть произведен в следующем месяце автоматически, однако на практике такое происходит не всегда. Поэтому потребителю лучше обратиться за перерасчетом самостоятельно", – заявила Дайнеко. Заявление о перерасчете подается в УК, ТСЖ или поставщику тепла напрямую, в зависимости от договора, заключенного с потребителем. В заявлении нужно изложить суть выявленных нарушений, их длительность, а также приложить акт обследования теплосетей. "Если проблема не устраняется, а при выявленных нарушениях перерасчет не производится, нужно подать претензию в адрес исполнителя. Если претензия также будет проигнорирована или ответ не устроит потребителя, это повод обратиться с жалобой в департамент государственного жилищного и строительного надзора по месту жительства ("жилинспекцию"), прокуратуру и Роспотребнадзор", - заявила она. Для подачи обращений и жалоб можно использовать автоматизированные сервисы портала "Госуслуги". Также у потребителя есть право требовать устранения нарушений через суд, напомнила эксперт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , недвижимость, ольга дайнеко, минфин, роспотребнадзор