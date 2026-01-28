Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о ключевых вызовах для мировой экономики в 2025 году - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260128/ekspert-866962025.html
Эксперт рассказал о ключевых вызовах для мировой экономики в 2025 году
Эксперт рассказал о ключевых вызовах для мировой экономики в 2025 году - 28.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о ключевых вызовах для мировой экономики в 2025 году
Внешнеторговая политика США стала ключевым вызовом для мировой экономики в 2025 году, заявил в беседе с РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T05:26+0300
2026-01-28T05:26+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
великобритания
канада
дональд трамп
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866962025.jpg?1769567177
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Внешнеторговая политика США стала ключевым вызовом для мировой экономики в 2025 году, заявил в беседе с РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин. "Одним из ключевых вызовов для мировой экономики в 2025 году, конечно, были те меры внешнеторговой политики, которые проводила в США администрация Дональда Трампа и которые затронули, скажем так, подавляющее большинство всех остальных стран мира. Я имею в виду повышение импортных тарифов США по отношению к этим странам", - сказал Головнин. Он добавил, что сначала тарифы были заявлены на очень высоком уровне, потом начались переговоры по отдельности с партнерами США, соответственно, в каких-то случаях были заключены сделки с основными развитыми странами, в том числе с Великобританией, с Канадой, с Европейским союзом, а где-то ситуация оказалась в подвешенном состоянии - в отношении Китая, Индии, то есть крупнейших стран с формирующимися рынками. "Но самое интересное другое. Несмотря на такой очень серьезный шок, которому действительно подверглась мировая экономика, на самом деле результаты года продемонстрировали, что она, я имею в виду мировая экономика, оказалась достаточно устойчивой", - подчеркнул глава ИЭ РАН. По его словам, предполагалось, что рост пошлин должен был привести к падению внешней торговли, но на самом деле наблюдается некоторое увеличение темпов ее прироста. "По данным Международного валютного фонда, если в 2024 году мировая торговля выросла на 3,6 %, то в 2025 году - предварительно на 4,1%, то есть даже увеличились темпы прироста международной торговли", - отметил Головнин.
сша
великобритания
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, великобритания, канада, дональд трамп, ран
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КАНАДА, Дональд Трамп, РАН
05:26 28.01.2026
 
Эксперт рассказал о ключевых вызовах для мировой экономики в 2025 году

Головнин: внешнеторговая политика США стала ключевым вызовом для мировой экономики

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Внешнеторговая политика США стала ключевым вызовом для мировой экономики в 2025 году, заявил в беседе с РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"Одним из ключевых вызовов для мировой экономики в 2025 году, конечно, были те меры внешнеторговой политики, которые проводила в США администрация Дональда Трампа и которые затронули, скажем так, подавляющее большинство всех остальных стран мира. Я имею в виду повышение импортных тарифов США по отношению к этим странам", - сказал Головнин.
Он добавил, что сначала тарифы были заявлены на очень высоком уровне, потом начались переговоры по отдельности с партнерами США, соответственно, в каких-то случаях были заключены сделки с основными развитыми странами, в том числе с Великобританией, с Канадой, с Европейским союзом, а где-то ситуация оказалась в подвешенном состоянии - в отношении Китая, Индии, то есть крупнейших стран с формирующимися рынками.
"Но самое интересное другое. Несмотря на такой очень серьезный шок, которому действительно подверглась мировая экономика, на самом деле результаты года продемонстрировали, что она, я имею в виду мировая экономика, оказалась достаточно устойчивой", - подчеркнул глава ИЭ РАН.
По его словам, предполагалось, что рост пошлин должен был привести к падению внешней торговли, но на самом деле наблюдается некоторое увеличение темпов ее прироста.
"По данным Международного валютного фонда, если в 2024 году мировая торговля выросла на 3,6 %, то в 2025 году - предварительно на 4,1%, то есть даже увеличились темпы прироста международной торговли", - отметил Головнин.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯКАНАДАДональд ТрампРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала