Эксперт рассказал о ключевых вызовах для мировой экономики в 2025 году

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Внешнеторговая политика США стала ключевым вызовом для мировой экономики в 2025 году, заявил в беседе с РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"Одним из ключевых вызовов для мировой экономики в 2025 году, конечно, были те меры внешнеторговой политики, которые проводила в США администрация Дональда Трампа и которые затронули, скажем так, подавляющее большинство всех остальных стран мира. Я имею в виду повышение импортных тарифов США по отношению к этим странам", - сказал Головнин.
Он добавил, что сначала тарифы были заявлены на очень высоком уровне, потом начались переговоры по отдельности с партнерами США, соответственно, в каких-то случаях были заключены сделки с основными развитыми странами, в том числе с Великобританией, с Канадой, с Европейским союзом, а где-то ситуация оказалась в подвешенном состоянии - в отношении Китая, Индии, то есть крупнейших стран с формирующимися рынками.
"Но самое интересное другое. Несмотря на такой очень серьезный шок, которому действительно подверглась мировая экономика, на самом деле результаты года продемонстрировали, что она, я имею в виду мировая экономика, оказалась достаточно устойчивой", - подчеркнул глава ИЭ РАН.
По его словам, предполагалось, что рост пошлин должен был привести к падению внешней торговли, но на самом деле наблюдается некоторое увеличение темпов ее прироста.
"По данным Международного валютного фонда, если в 2024 году мировая торговля выросла на 3,6 %, то в 2025 году - предварительно на 4,1%, то есть даже увеличились темпы прироста международной торговли", - отметил Головнин.
