Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС заморозили около 210 миллиардов евро активов ЦБ России - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260128/evrokomissiya-866982029.html
В ЕС заморозили около 210 миллиардов евро активов ЦБ России
В ЕС заморозили около 210 миллиардов евро активов ЦБ России - 28.01.2026, ПРАЙМ
В ЕС заморозили около 210 миллиардов евро активов ЦБ России
Около 210 миллиардов евро активов Банка России заморожены в Евросоюзе, при этом объем частных активов россиян и бизнеса, попавших под блокировку в объединении,... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T22:57+0300
2026-01-28T22:57+0300
банки
акции
франция
люксембург
германия
ес
банк россия
центральные банки
мировая экономика
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Около 210 миллиардов евро активов Банка России заморожены в Евросоюзе, при этом объем частных активов россиян и бизнеса, попавших под блокировку в объединении, составляет около 28 миллиардов евро, выяснило РИА Новости, изучив документы Еврокомиссии. "Около 210 миллиардов евро активов Центрального банка России заблокированы в ЕС", - говорится в документах. Отмечается, что в зависимости от процентных ставок, доходы от замороженных активов России могут составлять около 2,5-3 миллиардов евро в год. При этом 180 миллиардов евро заморожены на счетах бельгийского Euroclear, еще около 20 миллиардов - во Франции, остальная сумма - в Люксембурге и Германии. При этом стоимость замороженных в ЕС активов, принадлежащих частным инвесторам, составляет 28 миллиардов евро.
https://1prime.ru/20260127/es-866955031.html
франция
люксембург
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, акции, франция, люксембург, германия, ес, банк россия, центральные банки, мировая экономика, финансы
Банки, Акции, ФРАНЦИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, ГЕРМАНИЯ, ЕС, банк Россия, центральные банки, Мировая экономика, Финансы
22:57 28.01.2026
 
В ЕС заморозили около 210 миллиардов евро активов ЦБ России

ЕС заморозил около €210 млрд активов ЦБ РФ и около €28 млрд частных активов россиян

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Около 210 миллиардов евро активов Банка России заморожены в Евросоюзе, при этом объем частных активов россиян и бизнеса, попавших под блокировку в объединении, составляет около 28 миллиардов евро, выяснило РИА Новости, изучив документы Еврокомиссии.
"Около 210 миллиардов евро активов Центрального банка России заблокированы в ЕС", - говорится в документах. Отмечается, что в зависимости от процентных ставок, доходы от замороженных активов России могут составлять около 2,5-3 миллиардов евро в год.
При этом 180 миллиардов евро заморожены на счетах бельгийского Euroclear, еще около 20 миллиардов - во Франции, остальная сумма - в Люксембурге и Германии.
При этом стоимость замороженных в ЕС активов, принадлежащих частным инвесторам, составляет 28 миллиардов евро.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
ЕС применяет санкции против более чем 30 стран, заявил МИД Белоруссии
27 января, 23:25
 
БанкиАкцииФРАНЦИЯЛЮКСЕМБУРГГЕРМАНИЯЕСбанк Россияцентральные банкиМировая экономикаФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала