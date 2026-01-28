https://1prime.ru/20260128/evrokomissiya-866982029.html
В ЕС заморозили около 210 миллиардов евро активов ЦБ России
В ЕС заморозили около 210 миллиардов евро активов ЦБ России
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Около 210 миллиардов евро активов Банка России заморожены в Евросоюзе, при этом объем частных активов россиян и бизнеса, попавших под блокировку в объединении, составляет около 28 миллиардов евро, выяснило РИА Новости, изучив документы Еврокомиссии. "Около 210 миллиардов евро активов Центрального банка России заблокированы в ЕС", - говорится в документах. Отмечается, что в зависимости от процентных ставок, доходы от замороженных активов России могут составлять около 2,5-3 миллиардов евро в год. При этом 180 миллиардов евро заморожены на счетах бельгийского Euroclear, еще около 20 миллиардов - во Франции, остальная сумма - в Люксембурге и Германии. При этом стоимость замороженных в ЕС активов, принадлежащих частным инвесторам, составляет 28 миллиардов евро.
