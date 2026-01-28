https://1prime.ru/20260128/evrokomissiya-866982029.html

В ЕС заморозили около 210 миллиардов евро активов ЦБ России

В ЕС заморозили около 210 миллиардов евро активов ЦБ России - 28.01.2026, ПРАЙМ

В ЕС заморозили около 210 миллиардов евро активов ЦБ России

Около 210 миллиардов евро активов Банка России заморожены в Евросоюзе, при этом объем частных активов россиян и бизнеса, попавших под блокировку в объединении,... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T22:57+0300

2026-01-28T22:57+0300

2026-01-28T22:57+0300

банки

акции

франция

люксембург

германия

ес

банк россия

центральные банки

мировая экономика

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Около 210 миллиардов евро активов Банка России заморожены в Евросоюзе, при этом объем частных активов россиян и бизнеса, попавших под блокировку в объединении, составляет около 28 миллиардов евро, выяснило РИА Новости, изучив документы Еврокомиссии. "Около 210 миллиардов евро активов Центрального банка России заблокированы в ЕС", - говорится в документах. Отмечается, что в зависимости от процентных ставок, доходы от замороженных активов России могут составлять около 2,5-3 миллиардов евро в год. При этом 180 миллиардов евро заморожены на счетах бельгийского Euroclear, еще около 20 миллиардов - во Франции, остальная сумма - в Люксембурге и Германии. При этом стоимость замороженных в ЕС активов, принадлежащих частным инвесторам, составляет 28 миллиардов евро.

https://1prime.ru/20260127/es-866955031.html

франция

люксембург

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, акции, франция, люксембург, германия, ес, банк россия, центральные банки, мировая экономика, финансы