ФАС сообщил, что Whoosh и "Юрент" захотели объединиться
2026-01-28T16:22+0300
2026-01-28T16:22+0300
2026-01-28T16:34+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Whoosh и "Юрент" запрашивали согласование сделок, которые приведут к их объединению, ФАС считает, что это ограничит конкуренцию на рынке кикшеринга, говорится в сообщении ведомства. "ФАС выдала заключение об обстоятельствах по ходатайствам Whoosh и "ЮрентБайк.ру". Служба усматривает признаки ограничения конкуренции при объединении двух компаний", - сказано в сообщении. По мнению ведомства, сделки приведут к ограничению конкуренции на рынке кикшеринга (проката самокатов), усилению рыночной власти группы лиц ПАО "ВУШ Холдинг", сокращению числа компаний на товарном рынке проката.Кроме того, у объединенной компании будет возможность единолично определять ценовую политику, что может привести к негативным последствиям для пользователей. "Установленные обстоятельства являются основанием, в том числе для отказа в согласовании сделки", - пишет ФАС."Организации вправе после ознакомления с заключением об обстоятельствах сделки направить пояснения в ФАС России до принятия ведомством решения по ходатайству", - добавили в ведомстве.
бизнес, россия, юрент, whoosh
