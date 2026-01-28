Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС сообщил, что Whoosh и "Юрент" захотели объединиться - 28.01.2026
ФАС сообщил, что Whoosh и "Юрент" захотели объединиться
ФАС сообщил, что Whoosh и "Юрент" захотели объединиться - 28.01.2026, ПРАЙМ
ФАС сообщил, что Whoosh и "Юрент" захотели объединиться
Whoosh и "Юрент" запрашивали согласование сделок, которые приведут к их объединению, ФАС считает, что это ограничит конкуренцию на рынке кикшеринга, говорится в | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T16:22+0300
2026-01-28T16:34+0300
бизнес
россия
юрент
whoosh
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1c/866974467_0:101:3282:1947_1920x0_80_0_0_65140a8a9e6f6146cee1d7b1fc090f8c.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Whoosh и "Юрент" запрашивали согласование сделок, которые приведут к их объединению, ФАС считает, что это ограничит конкуренцию на рынке кикшеринга, говорится в сообщении ведомства. "ФАС выдала заключение об обстоятельствах по ходатайствам Whoosh и "ЮрентБайк.ру". Служба усматривает признаки ограничения конкуренции при объединении двух компаний", - сказано в сообщении. По мнению ведомства, сделки приведут к ограничению конкуренции на рынке кикшеринга (проката самокатов), усилению рыночной власти группы лиц ПАО "ВУШ Холдинг", сокращению числа компаний на товарном рынке проката.Кроме того, у объединенной компании будет возможность единолично определять ценовую политику, что может привести к негативным последствиям для пользователей. "Установленные обстоятельства являются основанием, в том числе для отказа в согласовании сделки", - пишет ФАС."Организации вправе после ознакомления с заключением об обстоятельствах сделки направить пояснения в ФАС России до принятия ведомством решения по ходатайству", - добавили в ведомстве.
бизнес, россия, юрент, whoosh
Бизнес, РОССИЯ, Юрент, Whoosh
16:22 28.01.2026 (обновлено: 16:34 28.01.2026)
 
ФАС сообщил, что Whoosh и "Юрент" захотели объединиться

ФАС: объединение Whoosh и "Юрент" ограничит конкуренцию на рынке кикшеринга

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолодой человек у пункта проката электросамокатов на одной из улиц Москвы
Молодой человек у пункта проката электросамокатов на одной из улиц Москвы - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Молодой человек у пункта проката электросамокатов на одной из улиц Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Whoosh и "Юрент" запрашивали согласование сделок, которые приведут к их объединению, ФАС считает, что это ограничит конкуренцию на рынке кикшеринга, говорится в сообщении ведомства.
"ФАС выдала заключение об обстоятельствах по ходатайствам Whoosh и "ЮрентБайк.ру". Служба усматривает признаки ограничения конкуренции при объединении двух компаний", - сказано в сообщении.
По мнению ведомства, сделки приведут к ограничению конкуренции на рынке кикшеринга (проката самокатов), усилению рыночной власти группы лиц ПАО "ВУШ Холдинг", сокращению числа компаний на товарном рынке проката.
Кроме того, у объединенной компании будет возможность единолично определять ценовую политику, что может привести к негативным последствиям для пользователей. "Установленные обстоятельства являются основанием, в том числе для отказа в согласовании сделки", - пишет ФАС.
"Организации вправе после ознакомления с заключением об обстоятельствах сделки направить пояснения в ФАС России до принятия ведомством решения по ходатайству", - добавили в ведомстве.
БизнесРОССИЯЮрентWhoosh
 
 
