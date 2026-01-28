https://1prime.ru/20260128/ft-866973018.html

Илон Маск предложил провести IPO SpaceX в июне

Илон Маск предложил провести IPO SpaceX в июне - 28.01.2026, ПРАЙМ

Илон Маск предложил провести IPO SpaceX в июне

Американский миллиардер Илон Маск предложил организаторам провести первичное размещение акций на бирже (IPO) своей компании SpaceX, которое может стать... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T15:26+0300

2026-01-28T15:26+0300

2026-01-28T15:26+0300

технологии

рынок

spacex

financial times

saudi aramco

https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_3120f6ae50bb6bb1ff6120d887ac5399.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск предложил организаторам провести первичное размещение акций на бирже (IPO) своей компании SpaceX, которое может стать крупнейшим в истории, в середине июня, подгадав его к параду планет и как подарок к дню своего рождения, следует из сообщения газеты Financial Times. SpaceX планирует привлечь до 50 миллиардов долларов при, соответственно, оценке всей компании примерно в 1,5 триллиона долларов, что станет крупнейшим первичным размещением акций на бирже в истории, сообщает газета со ссылкой на источники. "Илон Маск предложил приурочить первичное публичное размещение акций SpaceX к редкому параду планет и своему дню рождения, так как богатейший человек в мире ищет благоприятную дату для проведения крупнейшего размещения акций в истории... Производитель ракет планирует провести IPO в середине июня", - также говорится в материале. Так, согласно данным некоммерческой организации The Planetary Society, которые приводит Financial Times, 8-9 июня Юпитер и Венера будут находиться "на расстоянии чуть более 1 градуса друг от друга на небе", а через несколько дней Меркурий также выровняется диагонально с ними. При этом день рождения американского миллиардера приходится на 28 июня. Кроме того, финансовый директор SpaceX Брет Йонсен (Bret Johnsen) уже с декабря ведет переговоры с частными инвесторами о возможности проведения IPO в середине июня, пишет Financial Times. На данный момент рекордсменом по размеру IPO - нефтегазовая Saudi Aramco, в 2019 году компания разместила 1,5% акций и привлекла 25,6 миллиарда долларов, то есть была оценена в 1,7 триллиона долларов. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году.

https://1prime.ru/20260127/mask--866946879.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, рынок, spacex, financial times, saudi aramco