Илон Маск предложил провести IPO SpaceX в июне
FT: Маск предложил провести IPO SpaceX в июне, подгадав к параду планет
© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск предложил организаторам провести первичное размещение акций на бирже (IPO) своей компании SpaceX, которое может стать крупнейшим в истории, в середине июня, подгадав его к параду планет и как подарок к дню своего рождения, следует из сообщения газеты Financial Times.
SpaceX планирует привлечь до 50 миллиардов долларов при, соответственно, оценке всей компании примерно в 1,5 триллиона долларов, что станет крупнейшим первичным размещением акций на бирже в истории, сообщает газета со ссылкой на источники.
"Илон Маск предложил приурочить первичное публичное размещение акций SpaceX к редкому параду планет и своему дню рождения, так как богатейший человек в мире ищет благоприятную дату для проведения крупнейшего размещения акций в истории... Производитель ракет планирует провести IPO в середине июня", - также говорится в материале.
Так, согласно данным некоммерческой организации The Planetary Society, которые приводит Financial Times, 8-9 июня Юпитер и Венера будут находиться "на расстоянии чуть более 1 градуса друг от друга на небе", а через несколько дней Меркурий также выровняется диагонально с ними. При этом день рождения американского миллиардера приходится на 28 июня.
Кроме того, финансовый директор SpaceX Брет Йонсен (Bret Johnsen) уже с декабря ведет переговоры с частными инвесторами о возможности проведения IPO в середине июня, пишет Financial Times.
На данный момент рекордсменом по размеру IPO - нефтегазовая Saudi Aramco, в 2019 году компания разместила 1,5% акций и привлекла 25,6 миллиарда долларов, то есть была оценена в 1,7 триллиона долларов.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году.