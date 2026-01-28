Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Илон Маск предложил провести IPO SpaceX в июне - 28.01.2026
Илон Маск предложил провести IPO SpaceX в июне
Илон Маск предложил провести IPO SpaceX в июне - 28.01.2026, ПРАЙМ
Илон Маск предложил провести IPO SpaceX в июне
Американский миллиардер Илон Маск предложил организаторам провести первичное размещение акций на бирже (IPO) своей компании SpaceX, которое может стать... | 28.01.2026, ПРАЙМ
технологии
рынок
spacex
financial times
saudi aramco
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск предложил организаторам провести первичное размещение акций на бирже (IPO) своей компании SpaceX, которое может стать крупнейшим в истории, в середине июня, подгадав его к параду планет и как подарок к дню своего рождения, следует из сообщения газеты Financial Times. SpaceX планирует привлечь до 50 миллиардов долларов при, соответственно, оценке всей компании примерно в 1,5 триллиона долларов, что станет крупнейшим первичным размещением акций на бирже в истории, сообщает газета со ссылкой на источники. "Илон Маск предложил приурочить первичное публичное размещение акций SpaceX к редкому параду планет и своему дню рождения, так как богатейший человек в мире ищет благоприятную дату для проведения крупнейшего размещения акций в истории... Производитель ракет планирует провести IPO в середине июня", - также говорится в материале. Так, согласно данным некоммерческой организации The Planetary Society, которые приводит Financial Times, 8-9 июня Юпитер и Венера будут находиться "на расстоянии чуть более 1 градуса друг от друга на небе", а через несколько дней Меркурий также выровняется диагонально с ними. При этом день рождения американского миллиардера приходится на 28 июня. Кроме того, финансовый директор SpaceX Брет Йонсен (Bret Johnsen) уже с декабря ведет переговоры с частными инвесторами о возможности проведения IPO в середине июня, пишет Financial Times. На данный момент рекордсменом по размеру IPO - нефтегазовая Saudi Aramco, в 2019 году компания разместила 1,5% акций и привлекла 25,6 миллиарда долларов, то есть была оценена в 1,7 триллиона долларов. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году.
технологии, рынок, spacex, financial times, saudi aramco
Технологии, Рынок, SpaceX, Financial Times, Saudi Aramco
15:26 28.01.2026
 
Илон Маск предложил провести IPO SpaceX в июне

FT: Маск предложил провести IPO SpaceX в июне, подгадав к параду планет

Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск предложил организаторам провести первичное размещение акций на бирже (IPO) своей компании SpaceX, которое может стать крупнейшим в истории, в середине июня, подгадав его к параду планет и как подарок к дню своего рождения, следует из сообщения газеты Financial Times.
SpaceX планирует привлечь до 50 миллиардов долларов при, соответственно, оценке всей компании примерно в 1,5 триллиона долларов, что станет крупнейшим первичным размещением акций на бирже в истории, сообщает газета со ссылкой на источники.
"Илон Маск предложил приурочить первичное публичное размещение акций SpaceX к редкому параду планет и своему дню рождения, так как богатейший человек в мире ищет благоприятную дату для проведения крупнейшего размещения акций в истории... Производитель ракет планирует провести IPO в середине июня", - также говорится в материале.
Так, согласно данным некоммерческой организации The Planetary Society, которые приводит Financial Times, 8-9 июня Юпитер и Венера будут находиться "на расстоянии чуть более 1 градуса друг от друга на небе", а через несколько дней Меркурий также выровняется диагонально с ними. При этом день рождения американского миллиардера приходится на 28 июня.
Кроме того, финансовый директор SpaceX Брет Йонсен (Bret Johnsen) уже с декабря ведет переговоры с частными инвесторами о возможности проведения IPO в середине июня, пишет Financial Times.
На данный момент рекордсменом по размеру IPO - нефтегазовая Saudi Aramco, в 2019 году компания разместила 1,5% акций и привлекла 25,6 миллиарда долларов, то есть была оценена в 1,7 триллиона долларов.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году.
 
