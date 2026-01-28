https://1prime.ru/20260128/gaz-866983059.html

Евросоюз упростит правила импорта газа из США и Катара, сообщает Reuters

Евросоюз упростит правила импорта газа из США и Катара, сообщает Reuters - 28.01.2026, ПРАЙМ

Евросоюз упростит правила импорта газа из США и Катара, сообщает Reuters

Европейский союз освободит основных зарубежных поставщиков газа, включая США и Катар, от дополнительных проверок при импорте, передает агентство Рейтер со... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T23:20+0300

2026-01-28T23:20+0300

2026-01-28T23:21+0300

газ

рф

запад

сша

владимир путин

ес

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Европейский союз освободит основных зарубежных поставщиков газа, включая США и Катар, от дополнительных проверок при импорте, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа Еврокомиссии. "Европейский союз освободит газ ключевых поставщиков, включая США и Катар, от дополнительных проверок в рамках предстоящего запрета на поставки российского газа", - пишет агентство. Отмечается, что для обеспечения соблюдения запрета на российский газ ЕС введет "предварительное разрешение" в отношении поставок газа и СПГ для иностранных поставщиков, однако это требование будет отменено для основных существующих поставщиков и для стран, в отношении которых "ЕС считает низким риск попадания российского газа на их экспорт". В декабре 2025 года стало известно, что Еврокомиссия определит страны, которым не надо будет запрашивать разрешение на экспорт газа в Евросоюз после запрета импорта газа из России. Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20260128/peskov-866975906.html

https://1prime.ru/20260121/tramp-866760118.html

рф

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, рф, запад, сша, владимир путин, ес, мировая экономика