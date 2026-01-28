Евросоюз упростит правила импорта газа из США и Катара, сообщает Reuters

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-28T23:20+0300
2026-01-28T23:21+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Европейский союз освободит основных зарубежных поставщиков газа, включая США и Катар, от дополнительных проверок при импорте, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа Еврокомиссии. "Европейский союз освободит газ ключевых поставщиков, включая США и Катар, от дополнительных проверок в рамках предстоящего запрета на поставки российского газа", - пишет агентство. Отмечается, что для обеспечения соблюдения запрета на российский газ ЕС введет "предварительное разрешение" в отношении поставок газа и СПГ для иностранных поставщиков, однако это требование будет отменено для основных существующих поставщиков и для стран, в отношении которых "ЕС считает низким риск попадания российского газа на их экспорт". В декабре 2025 года стало известно, что Еврокомиссия определит страны, которым не надо будет запрашивать разрешение на экспорт газа в Евросоюз после запрета импорта газа из России. Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
23:20 28.01.2026 (обновлено: 23:21 28.01.2026)
 
Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Европейский союз освободит основных зарубежных поставщиков газа, включая США и Катар, от дополнительных проверок при импорте, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.
"Европейский союз освободит газ ключевых поставщиков, включая США и Катар, от дополнительных проверок в рамках предстоящего запрета на поставки российского газа", - пишет агентство.
Песков прокомментировал планы ЕС отказаться от российского газа
Вчера, 17:24
Вчера, 17:24
Отмечается, что для обеспечения соблюдения запрета на российский газ ЕС введет "предварительное разрешение" в отношении поставок газа и СПГ для иностранных поставщиков, однако это требование будет отменено для основных существующих поставщиков и для стран, в отношении которых "ЕС считает низким риск попадания российского газа на их экспорт".
В декабре 2025 года стало известно, что Еврокомиссия определит страны, которым не надо будет запрашивать разрешение на экспорт газа в Евросоюз после запрета импорта газа из России.
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Трамп заявил, что при нем производство газа в США достигло максимума
21 января, 17:36
21 января, 17:36
 
