https://1prime.ru/20260128/gd-866960569.html

В ГД предложили упростить возврат денег за авиабилеты многодетным семьям

В ГД предложили упростить возврат денег за авиабилеты многодетным семьям - 28.01.2026, ПРАЙМ

В ГД предложили упростить возврат денег за авиабилеты многодетным семьям

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили упростить возврат денег за авиабилеты для членов многодетных семей и... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T04:22+0300

2026-01-28T04:22+0300

2026-01-28T04:22+0300

бизнес

общество

россия

рф

госдума

кпрф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866960569.jpg?1769563356

МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили упростить возврат денег за авиабилеты для членов многодетных семей и родителей-одиночек в случае болезни их детей в возрасте до 14 лет. Соответствующий законопроект парламентарии внесут в Госдуму в среду. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Предложенные поправки в статью 108 Воздушного кодекса РФ направлены на предоставление возможности возврата денежных средств за неиспользованный авиабилет для членов многодетной семьи (родителей), матерей или отцов, воспитывающих ребенка без участия супруга (супруги), в связи с болезнью несовершеннолетнего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, нуждающегося в уходе и не следующего совместно с таким пассажиром на воздушном судне", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Порядок провозной платы и подтверждения заболевания ребенка медицинскими документами будет определен правительством РФ, отмечается в документе. В беседе с РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев отметил, что законодательство РФ в настоящий момент позволяет вернуть деньги за авиабилеты в случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с его подтвержденной медицинскими документами болезнью или болезнью его родственника, с которым они планировали лететь вместе. "Фракция КПРФ в Госдуме предлагает устранить пробел в законодательстве и внести в Воздушный кодекс изменения, позволяющие возвращать деньги за купленные авиабилеты членам многодетных семей и родителям-одиночкам, если они вынуждены отказаться от полета из-за болезни своего ребенка до 14 лет - даже в том случае, если ребенок не был в числе пассажиров самолета", - пояснил парламентарий.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, рф, госдума, кпрф