Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили упростить возврат денег за авиабилеты многодетным семьям - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260128/gd-866960569.html
В ГД предложили упростить возврат денег за авиабилеты многодетным семьям
В ГД предложили упростить возврат денег за авиабилеты многодетным семьям - 28.01.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили упростить возврат денег за авиабилеты многодетным семьям
Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили упростить возврат денег за авиабилеты для членов многодетных семей и... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T04:22+0300
2026-01-28T04:22+0300
бизнес
общество
россия
рф
госдума
кпрф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866960569.jpg?1769563356
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили упростить возврат денег за авиабилеты для членов многодетных семей и родителей-одиночек в случае болезни их детей в возрасте до 14 лет. Соответствующий законопроект парламентарии внесут в Госдуму в среду. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Предложенные поправки в статью 108 Воздушного кодекса РФ направлены на предоставление возможности возврата денежных средств за неиспользованный авиабилет для членов многодетной семьи (родителей), матерей или отцов, воспитывающих ребенка без участия супруга (супруги), в связи с болезнью несовершеннолетнего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, нуждающегося в уходе и не следующего совместно с таким пассажиром на воздушном судне", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Порядок провозной платы и подтверждения заболевания ребенка медицинскими документами будет определен правительством РФ, отмечается в документе. В беседе с РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев отметил, что законодательство РФ в настоящий момент позволяет вернуть деньги за авиабилеты в случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с его подтвержденной медицинскими документами болезнью или болезнью его родственника, с которым они планировали лететь вместе. "Фракция КПРФ в Госдуме предлагает устранить пробел в законодательстве и внести в Воздушный кодекс изменения, позволяющие возвращать деньги за купленные авиабилеты членам многодетных семей и родителям-одиночкам, если они вынуждены отказаться от полета из-за болезни своего ребенка до 14 лет - даже в том случае, если ребенок не был в числе пассажиров самолета", - пояснил парламентарий.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, рф, госдума, кпрф
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, Госдума, КПРФ
04:22 28.01.2026
 
В ГД предложили упростить возврат денег за авиабилеты многодетным семьям

Депутаты от КПРФ предложили упростить возврат денег за авиабилеты многодетным семьям

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили упростить возврат денег за авиабилеты для членов многодетных семей и родителей-одиночек в случае болезни их детей в возрасте до 14 лет.
Соответствующий законопроект парламентарии внесут в Госдуму в среду. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Предложенные поправки в статью 108 Воздушного кодекса РФ направлены на предоставление возможности возврата денежных средств за неиспользованный авиабилет для членов многодетной семьи (родителей), матерей или отцов, воспитывающих ребенка без участия супруга (супруги), в связи с болезнью несовершеннолетнего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, нуждающегося в уходе и не следующего совместно с таким пассажиром на воздушном судне", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Порядок провозной платы и подтверждения заболевания ребенка медицинскими документами будет определен правительством РФ, отмечается в документе.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев отметил, что законодательство РФ в настоящий момент позволяет вернуть деньги за авиабилеты в случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с его подтвержденной медицинскими документами болезнью или болезнью его родственника, с которым они планировали лететь вместе.
"Фракция КПРФ в Госдуме предлагает устранить пробел в законодательстве и внести в Воздушный кодекс изменения, позволяющие возвращать деньги за купленные авиабилеты членам многодетных семей и родителям-одиночкам, если они вынуждены отказаться от полета из-за болезни своего ребенка до 14 лет - даже в том случае, если ребенок не был в числе пассажиров самолета", - пояснил парламентарий.
 
БизнесОбществоРОССИЯРФГосдумаКПРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала