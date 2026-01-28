https://1prime.ru/20260128/germaniya-866984176.html

Власти Германии снизили прогноз роста ВВП в 2026 году

Власти Германии снизили прогноз роста ВВП в 2026 году - 28.01.2026, ПРАЙМ

Власти Германии снизили прогноз роста ВВП в 2026 году

Правительство Германии скорректировало свой более ранний прогноз по росту германской экономики в текущем году до 1% с прежних 1,3, об этом заявила министр... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T23:53+0300

2026-01-28T23:53+0300

2026-01-28T23:53+0300

мировая экономика

германия

европа

фридрих мерц

https://cdnn.1prime.ru/img/76193/24/761932439_0:62:1025:638_1920x0_80_0_0_a47c33da2e2243d1570714d755deaa95.jpg

БЕРЛИН, 28 янв - ПРАЙМ. Правительство Германии скорректировало свой более ранний прогноз по росту германской экономики в текущем году до 1% с прежних 1,3, об этом заявила министр экономики Катерина Райхе. "Мы ожидаем в этом году рост (ВВП – ред.) примерно на 1%, а в 2027 году — на 1,3%. Это несколько ниже, чем мы предполагали в осеннем прогнозе. Тогда мы исходили из темпов роста в 1,3 % в текущем и 1,4 % - в 2027 году", - сказала она. Ее речь транслировалась на сайте правительственных конференций. Причина более осторожной оценки, по словам Райхе, заключается в том, что ожидаемые импульсы от мер экономической и финансовой политики были реализованы не так быстро и не в том объёме, как ожидалось. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне критической ситуации в экономике заявил, что немцы должны больше работать. Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. По данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд.

https://1prime.ru/20260127/germaniya-866954279.html

https://1prime.ru/20260127/kiev-866953007.html

германия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, европа, фридрих мерц