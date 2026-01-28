https://1prime.ru/20260128/gosduma-866959022.html

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю многодетным родителям

2026-01-28T01:21+0300

общество

экономика

россия

рф

леонид слуцкий

лдпр

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили сократить до 30 часов рабочую неделю одному из родителей, имеющих трех и более детей. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроект… предлагает дополнить часть 1 статьи 92 Трудового кодекса Российской Федерации положением, устанавливающим право одного из родителей, имеющих трех и более детей, на сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 30 часов в неделю", - сказано в пояснительной записке. Согласно Трудовому кодексу РФ, нормальная продолжительность рабочей недели составляет не более 40 часов. При этом российское законодательство предусматривает сокращенную продолжительность рабочего времени для ряда категорий работников, однако многодетные родители не включены в данный перечень, несмотря на значительную нагрузку, связанную с воспитанием нескольких несовершеннолетних детей. Как рассказал Слуцкий РИА Новости, у работающих многодетных родителей каждая секунда на особом счету. "Вернувшись измотанным вечером домой, об отдыхе речи не идет - каждому ребенку нужно уделить время, встретить с кружков и секций, накормить ужином, сделать уроки. А утром проснуться ни свет ни заря, чтобы собрать детвору в школу или детский сад. Не все могут нанять няню, обратиться за помощью к бабушкам и дедушкам или оставить работу и полностью посвятить себя воспитанию детей. Решить эту проблему смогло бы сокращение рабочей недели, но все это время многодетные родители не относились к категории, имеющей право претендовать на такую преференцию", - отметил он. Лидер ЛДПР добавил, что государство должно поддерживать многодетных действиями, а не словами. "Дадим нашим семьям больше свободного времени на воспитание детей - получим в будущем более здоровых, счастливых, активных граждан, которые будут жить и трудиться на благо Родины", - заключил парламентарий.

рф

2026

общество , россия, рф, леонид слуцкий, лдпр