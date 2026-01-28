https://1prime.ru/20260128/gosduma-866962923.html
В Госдуме предложили не ограничивать количество карт в одном банке
В Госдуме предложили не ограничивать количество карт в одном банке - 28.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили не ограничивать количество карт в одном банке
Лимит на платежные карты на руках россиян не должен привязываться к банку - если человек хочет хранить все свои карты в одном месте, то у него должна быть такая | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T06:47+0300
2026-01-28T06:47+0300
2026-01-28T06:47+0300
финансы
банки
россия
анатолий аксаков
госдума
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866962923.jpg?1769572077
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Лимит на платежные карты на руках россиян не должен привязываться к банку - если человек хочет хранить все свои карты в одном месте, то у него должна быть такая возможность, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Законопроект "Антифрод 2.0" наделяет Банк России полномочиями при необходимости установить предельное количество платежных карт, предоставляемых россиянину. Согласно законопроекту, банки не вправе предоставлять более 5 платежных карт одному клиенту с одновременным общим ограничением – не более 20 карт, если иное количество не определено советом директоров ЦБ.
"Мне кажется разумным предложение не ограничивать пятью картами в одном банке. Никаких ограничений не должно быть: хочет в одном банке держать все свои карты - на здоровье, пусть будет", - прокомментировал Аксаков.
Вместе с тем депутат отметил, что на данный момент конкретного решения по лимиту карт в Госдуме нет.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, анатолий аксаков, госдума, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Госдума, банк Россия, Банк России
В Госдуме предложили не ограничивать количество карт в одном банке
Депутат Аксаков: лимит на платежные карты на руках россиян не должен привязываться к банку
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Лимит на платежные карты на руках россиян не должен привязываться к банку - если человек хочет хранить все свои карты в одном месте, то у него должна быть такая возможность, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Законопроект "Антифрод 2.0" наделяет Банк России полномочиями при необходимости установить предельное количество платежных карт, предоставляемых россиянину. Согласно законопроекту, банки не вправе предоставлять более 5 платежных карт одному клиенту с одновременным общим ограничением – не более 20 карт, если иное количество не определено советом директоров ЦБ.
"Мне кажется разумным предложение не ограничивать пятью картами в одном банке. Никаких ограничений не должно быть: хочет в одном банке держать все свои карты - на здоровье, пусть будет", - прокомментировал Аксаков.
Вместе с тем депутат отметил, что на данный момент конкретного решения по лимиту карт в Госдуме нет.