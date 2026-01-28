Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
28.01.2026 В Госдуме предложили не ограничивать количество карт в одном банке
В Госдуме предложили не ограничивать количество карт в одном банке
финансы
банки
россия
анатолий аксаков
госдума
банк россия
банк россии
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Лимит на платежные карты на руках россиян не должен привязываться к банку - если человек хочет хранить все свои карты в одном месте, то у него должна быть такая возможность, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Законопроект "Антифрод 2.0" наделяет Банк России полномочиями при необходимости установить предельное количество платежных карт, предоставляемых россиянину. Согласно законопроекту, банки не вправе предоставлять более 5 платежных карт одному клиенту с одновременным общим ограничением – не более 20 карт, если иное количество не определено советом директоров ЦБ. "Мне кажется разумным предложение не ограничивать пятью картами в одном банке. Никаких ограничений не должно быть: хочет в одном банке держать все свои карты - на здоровье, пусть будет", - прокомментировал Аксаков. Вместе с тем депутат отметил, что на данный момент конкретного решения по лимиту карт в Госдуме нет.
финансы, банки, россия, анатолий аксаков, госдума, банк россия, банк россии
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Лимит на платежные карты на руках россиян не должен привязываться к банку - если человек хочет хранить все свои карты в одном месте, то у него должна быть такая возможность, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Законопроект "Антифрод 2.0" наделяет Банк России полномочиями при необходимости установить предельное количество платежных карт, предоставляемых россиянину. Согласно законопроекту, банки не вправе предоставлять более 5 платежных карт одному клиенту с одновременным общим ограничением – не более 20 карт, если иное количество не определено советом директоров ЦБ.
"Мне кажется разумным предложение не ограничивать пятью картами в одном банке. Никаких ограничений не должно быть: хочет в одном банке держать все свои карты - на здоровье, пусть будет", - прокомментировал Аксаков.
Вместе с тем депутат отметил, что на данный момент конкретного решения по лимиту карт в Госдуме нет.
 
Заголовок открываемого материала