https://1prime.ru/20260128/granitsa-866982506.html

2026-01-28T23:06+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/66/840596670_0:143:3018:1841_1920x0_80_0_0_1ca7a4511b6347f95f9a2219fe60921a.jpg

МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Несмотря на закрытую границу, жители Финляндии продолжают пересекать ее и работать на территории России, пишет Yle."Граница между Финляндией и Россией закрыта уже третий год. Тем не менее на арендованной территории Сайменского канала продолжаются различные работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды. <…> Финны все это время выполняли свои обязательства и следили за состоянием оборудования канала, несмотря на закрытую границу", — сообщается в статье.Yle отмечает, что ситуация на территории канала, арендованной Хельсинки, сейчас "очень спокойная", и вместе с финскими работниками там находятся российские пограничники и таможенники.Финская граница с Россией остаётся закрытой до особого распоряжения по решению властей Финляндии. Ограничения на пересечение границы начали вводиться с ноября 2023 года из-за неконтролируемого притока мигрантов из других стран. Финляндия обвиняла Россию в якобы целенаправленных действиях по отправке беженцев к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла эти обвинения, указывая на двойные стандарты Запада в отношении миграционного кризиса в ЕС.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских пограничных постов, выразил сожаление по поводу русофобской позиции, занятой властями Финляндии. Песков подчеркнул, что российские пограничники строго следуют инструкциям, и пересечение границы осуществляется только теми, кто имеет на это законные основания, а необоснованные обвинения в адрес Москвы неприемлемы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

финляндия

сайменский канал

хельсинки

2026

