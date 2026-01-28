"Все время". СМИ раскрыли, что происходит на границе России и Финляндии
Yle: граждане Финляндии продолжают ездить на работу в Россию, несмотря на закрытые границы
Граница России и Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Несмотря на закрытую границу, жители Финляндии продолжают пересекать ее и работать на территории России, пишет Yle.
"Граница между Финляндией и Россией закрыта уже третий год. Тем не менее на арендованной территории Сайменского канала продолжаются различные работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды. <…> Финны все это время выполняли свои обязательства и следили за состоянием оборудования канала, несмотря на закрытую границу", — сообщается в статье.
"Граница между Финляндией и Россией закрыта уже третий год. Тем не менее на арендованной территории Сайменского канала продолжаются различные работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды. <…> Финны все это время выполняли свои обязательства и следили за состоянием оборудования канала, несмотря на закрытую границу", — сообщается в статье.
Yle отмечает, что ситуация на территории канала, арендованной Хельсинки, сейчас "очень спокойная", и вместе с финскими работниками там находятся российские пограничники и таможенники.
Финская граница с Россией остаётся закрытой до особого распоряжения по решению властей Финляндии. Ограничения на пересечение границы начали вводиться с ноября 2023 года из-за неконтролируемого притока мигрантов из других стран. Финляндия обвиняла Россию в якобы целенаправленных действиях по отправке беженцев к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла эти обвинения, указывая на двойные стандарты Запада в отношении миграционного кризиса в ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских пограничных постов, выразил сожаление по поводу русофобской позиции, занятой властями Финляндии. Песков подчеркнул, что российские пограничники строго следуют инструкциям, и пересечение границы осуществляется только теми, кто имеет на это законные основания, а необоснованные обвинения в адрес Москвы неприемлемы.
Финская граница с Россией остаётся закрытой до особого распоряжения по решению властей Финляндии. Ограничения на пересечение границы начали вводиться с ноября 2023 года из-за неконтролируемого притока мигрантов из других стран. Финляндия обвиняла Россию в якобы целенаправленных действиях по отправке беженцев к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла эти обвинения, указывая на двойные стандарты Запада в отношении миграционного кризиса в ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских пограничных постов, выразил сожаление по поводу русофобской позиции, занятой властями Финляндии. Песков подчеркнул, что российские пограничники строго следуют инструкциям, и пересечение границы осуществляется только теми, кто имеет на это законные основания, а необоснованные обвинения в адрес Москвы неприемлемы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>