"Все время". СМИ раскрыли, что происходит на границе России и Финляндии

2026-01-28T23:06+0300
2026-01-28T23:06+0300
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Несмотря на закрытую границу, жители Финляндии продолжают пересекать ее и работать на территории России, пишет Yle."Граница между Финляндией и Россией закрыта уже третий год. Тем не менее на арендованной территории Сайменского канала продолжаются различные работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды. &lt;…&gt; Финны все это время выполняли свои обязательства и следили за состоянием оборудования канала, несмотря на закрытую границу", — сообщается в статье.Yle отмечает, что ситуация на территории канала, арендованной Хельсинки, сейчас "очень спокойная", и вместе с финскими работниками там находятся российские пограничники и таможенники.Финская граница с Россией остаётся закрытой до особого распоряжения по решению властей Финляндии. Ограничения на пересечение границы начали вводиться с ноября 2023 года из-за неконтролируемого притока мигрантов из других стран. Финляндия обвиняла Россию в якобы целенаправленных действиях по отправке беженцев к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла эти обвинения, указывая на двойные стандарты Запада в отношении миграционного кризиса в ЕС.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских пограничных постов, выразил сожаление по поводу русофобской позиции, занятой властями Финляндии. Песков подчеркнул, что российские пограничники строго следуют инструкциям, и пересечение границы осуществляется только теми, кто имеет на это законные основания, а необоснованные обвинения в адрес Москвы неприемлемы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
23:06 28.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев
Граница России и Финляндии
Граница России и Финляндии
Граница России и Финляндии. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Несмотря на закрытую границу, жители Финляндии продолжают пересекать ее и работать на территории России, пишет Yle.

"Граница между Финляндией и Россией закрыта уже третий год. Тем не менее на арендованной территории Сайменского канала продолжаются различные работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды. <…> Финны все это время выполняли свои обязательства и следили за состоянием оборудования канала, несмотря на закрытую границу", — сообщается в статье.
Yle отмечает, что ситуация на территории канала, арендованной Хельсинки, сейчас "очень спокойная", и вместе с финскими работниками там находятся российские пограничники и таможенники.

Финская граница с Россией остаётся закрытой до особого распоряжения по решению властей Финляндии. Ограничения на пересечение границы начали вводиться с ноября 2023 года из-за неконтролируемого притока мигрантов из других стран. Финляндия обвиняла Россию в якобы целенаправленных действиях по отправке беженцев к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла эти обвинения, указывая на двойные стандарты Запада в отношении миграционного кризиса в ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских пограничных постов, выразил сожаление по поводу русофобской позиции, занятой властями Финляндии. Песков подчеркнул, что российские пограничники строго следуют инструкциям, и пересечение границы осуществляется только теми, кто имеет на это законные основания, а необоснованные обвинения в адрес Москвы неприемлемы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
