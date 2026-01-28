В Хайдарабаде откроется крупнейшая в Азии выставка гражданской авиации

https://1prime.ru/20260128/hajdarabad-866957819.html

ХАЙДАРАБАД (Индия), 28 янв – ПРАЙМ. Крупнейшая в Азии выставка гражданской авиации Wings India 2026 откроется в среду в индийском Хайдарабаде, передает корреспондент РИА Новости. Масштабное четырехдневное мероприятие будет открыто министром гражданской авиации Индии Раммоханом Найду Кинджарапу в присутствии высокопоставленных лиц из Индии и из-за рубежа. Запуск ознаменует начало знакового глобального авиационного форума, который призван продемонстрировать превращение Индии в крупный авиационный центр, обеспечивающий связь, производство, услуги, инновации и устойчивое развитие. Как отметило накануне выставки министерство гражданской авиации Индии, за последнее десятилетие сектор гражданской авиации страны стал свидетелем беспрецедентного роста, в частности во много раз вырос пассажиропоток, что вывело Индию в число ведущих авиационных рынков мира. Индийские авиаперевозчики получили сотни новых самолетов, а рекордные объемы заказов делают Индию одним из крупнейших рынков сбыта авиационной техники в мире. При этом инфраструктура аэропортов страны быстро расширяется за счет ввода новых воздушных гаваней, модернизированных терминалов и расширенного регионального сообщения. "Поскольку Индия стремительно превращается в глобальный авиационный центр, охватывающий производство, техническое обслуживание, связь, экологичность и цифровые инновации, выставка Wings India 2026 не только продемонстрирует выдающуюся историю развития авиации в стране, но и определит будущую траекторию развития гражданской авиации во всем мире", - отметило министерство. В рамках Wings India 2026 будет представлено более 150 экспонентов, в том числе 31 воздушное судно. Ожидается, что ее посетят более 7,5 тысячи деловых посетителей, более 200 иностранных делегатов, а на полях выставки пройдут более 500 встреч в формате B2B и B2G. Участие в выставке примут министры и официальные иностранные делегации из 20 стран, в том числе из Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и США. Значимым будет и участие России в мероприятии. В рамках выставки будут показаны самолеты Ил-114-300 и SJ-100, оснащенные только импортозамещенными системами. Российские машины прилетели в индийский Хайдарабад накануне. Как сообщил "Ростех", полет проходил над регионами с разнообразными климатическими и географическими условиями, он был выполнен в штатном режиме. Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") сообщала, что авиакомпании Индии проявляют интерес к самолетам ОАК, планируется провести показы SJ-100 и Ил-114-300 специалистам местной авиаотрасли. В программе выставки также значатся круглые столы, посвященные развитию местной авиационной отрасли. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Поставки 12 импортозамещенных бортов, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, ожидаются в 2026 году. Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Росавиация ожидает поставки первых трех пассажирских самолетов Ил-114-300 в 2026 году.

