Американский фондовый индекс S&P 500 обновил исторический рекорд - 28.01.2026
Американский фондовый индекс S&P 500 обновил исторический рекорд
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в среду, а S&amp;P 500 обновил исторический максимум, впервые поднявшись выше отметки в 7 000 пунктов, следует из данных торгов. По состоянию на 17.35 мск индекс широкого рынка S&amp;P 500 рос на 0,27% - до 6 997,52 пункта, минутами ранее показатель достигал нового рекорда в 7 001,14 пункта. Промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,15% - до 49 075,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,51%, до 23 938,51 пункта.
17:39 28.01.2026
 
Американский фондовый индекс S&P 500 обновил исторический рекорд

Индекс S&P 500 обновил исторический рекорд, поднявшись выше 7000 пунктов

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в среду, а S&P 500 обновил исторический максимум, впервые поднявшись выше отметки в 7 000 пунктов, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.35 мск индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,27% - до 6 997,52 пункта, минутами ранее показатель достигал нового рекорда в 7 001,14 пункта. Промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,15% - до 49 075,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,51%, до 23 938,51 пункта.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Юань на Мосбирже опять качнулся вверх относительно рубля
