Американский фондовый индекс S&P 500 обновил исторический рекорд
Американский фондовый индекс S&P 500 обновил исторический рекорд - 28.01.2026, ПРАЙМ
Американский фондовый индекс S&P 500 обновил исторический рекорд
Основные американские фондовые индексы растут в среду, а S&P 500 обновил исторический максимум, впервые поднявшись выше отметки в 7 000 пунктов, следует из... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T17:39+0300
2026-01-28T17:39+0300
2026-01-28T17:39+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в среду, а S&P 500 обновил исторический максимум, впервые поднявшись выше отметки в 7 000 пунктов, следует из данных торгов. По состоянию на 17.35 мск индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,27% - до 6 997,52 пункта, минутами ранее показатель достигал нового рекорда в 7 001,14 пункта. Промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,15% - до 49 075,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,51%, до 23 938,51 пункта.
Американский фондовый индекс S&P 500 обновил исторический рекорд
Индекс S&P 500 обновил исторический рекорд, поднявшись выше 7000 пунктов