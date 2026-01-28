https://1prime.ru/20260128/indeksy-866969384.html

Европейские фондовые индексы снижаются в среду

Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду, инвесторы оценивают статистику экономики Германии и корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.

2026-01-28T12:55+0300

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду, инвесторы оценивают статистику экономики Германии и корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.38 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,32% относительно предыдущего закрытия, до 10 176,23 пункта, французский CAC 40 - на 1,07%, до 8 065,39 пункта, немецкий DAX - на 0,28%, до 24 838,93 пункта. В среду был опубликован индекс доверия потребителей к экономике Германии. По состоянию на февраль показатель поднялся до минус 24,1 пункта со значения января в минус 26,9 пункта. Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат в январе вырос до 5,1 пункта с минус 6,9 пункта месяцем ранее. Европейские трейдеры также оценивают корпоративную отчетность. Так, акции производителя микросхем ASML в Лондоне дорожают более чем на 4,4% после публикации финансового отчета и прогноза. По итогам наступившего года она ожидает чистые продажи на уровне 34-39 миллиардов евро, что, как отмечает агентство Блумберг, выше предыдущих ожиданий компании. Акции производителя предметов роскоши LVMH дешевеют примерно на 7,2%, ранее его генеральный директор Бернар Арно (Bernard Arnault) сказал, что наступивший год будет непростым и компании следует сократить расходы, сообщает агентство Блумберг.

