Индия будет наращивать поставки готовой продукции в ЕС, считают эксперты - 28.01.2026
Индия будет наращивать поставки готовой продукции в ЕС, считают эксперты
2026-01-28T02:18+0300
2026-01-28T02:18+0300
экономика
энергетика
мировая экономика
индия
рф
сша
ес
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Индия будет наращивать поставки готовой продукции в ЕС на фоне нового торгового соглашения с ней, что сыграет на руку российским экспортерам энергоресурсов, металлов и прочего сырья, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Если искать позитивный эффект для России, то он может состоять в импульсе развития промышленности в Индии, который увеличит спрос на энергоресурсы, металлы, удобрения и другое сырье из России. Причем важны не только энергоресурсы, но и развитие перерабатывающего их комплекса в Индии, который позволит поставлять на закрытые для РФ рынки различные продукты переработки нефти", - отмечает младший директор по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Владислав Бухарский. С этой точкой зрения солидарен независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Соглашение может помочь росту поставок стали в Индию - сделка формирует предпосылки увеличения экспорта машин в Европейский союз. Россия может выиграть за счет развития экспорта нефти, несмотря, на все санкционные ограничения против нее со стороны США, и природного газа - соглашение даст импульс для роста производства химической продукции в Индии и ее поставок в Европейский союз", - комментирует он. Ранее во вторник Индия и Евросоюз подписали политическое заявление о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле. Двусторонняя торговля товарами между Индией и ЕС в 2024-2025 годах составила 136,53 миллиарда долларов, что делает ЕС крупнейшим торговым партнером Индии по товарам. Объем торговли услугами в 2024 году составил 83,1 миллиарда долларов.
индия
рф
сша
мировая экономика, индия, рф, сша, ес
Экономика, Энергетика, Мировая экономика, ИНДИЯ, РФ, США, ЕС
02:18 28.01.2026
 
Индия будет наращивать поставки готовой продукции в ЕС, считают эксперты

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Индия будет наращивать поставки готовой продукции в ЕС на фоне нового торгового соглашения с ней, что сыграет на руку российским экспортерам энергоресурсов, металлов и прочего сырья, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Если искать позитивный эффект для России, то он может состоять в импульсе развития промышленности в Индии, который увеличит спрос на энергоресурсы, металлы, удобрения и другое сырье из России. Причем важны не только энергоресурсы, но и развитие перерабатывающего их комплекса в Индии, который позволит поставлять на закрытые для РФ рынки различные продукты переработки нефти", - отмечает младший директор по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Владислав Бухарский.
С этой точкой зрения солидарен независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Соглашение может помочь росту поставок стали в Индию - сделка формирует предпосылки увеличения экспорта машин в Европейский союз. Россия может выиграть за счет развития экспорта нефти, несмотря, на все санкционные ограничения против нее со стороны США, и природного газа - соглашение даст импульс для роста производства химической продукции в Индии и ее поставок в Европейский союз", - комментирует он.
Ранее во вторник Индия и Евросоюз подписали политическое заявление о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле.
Двусторонняя торговля товарами между Индией и ЕС в 2024-2025 годах составила 136,53 миллиарда долларов, что делает ЕС крупнейшим торговым партнером Индии по товарам. Объем торговли услугами в 2024 году составил 83,1 миллиарда долларов.
 
