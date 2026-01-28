https://1prime.ru/20260128/iran-866983376.html
Цена иранского риала упала до рекордного минимума после протестов
Цена иранского риала упала до рекордного минимума после протестов - 28.01.2026, ПРАЙМ
Цена иранского риала упала до рекордного минимума после протестов
Стоимость иранского риала по отношению к американскому доллару на фоне недавно прокатившихся по исламской республике протестов обрушилась до рекордного... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T23:27+0300
2026-01-28T23:27+0300
2026-01-28T23:27+0300
рынок
мировая экономика
сша
иран
израиль
swift
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
ТЕГЕРАН, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость иранского риала по отношению к американскому доллару на фоне недавно прокатившихся по исламской республике протестов обрушилась до рекордного минимума, составив 1,6 миллиона риалов за один доллар США, сообщается на нескольких иранских сайтах, отслеживающих курс валюты. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - риала. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль. Предыдущий антирекорд доллар США в Иране побил всего днем ранее, когда по сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, его цена опустилась до 1,5 миллиона риалов за один доллар. Во вторник издание Middle East Eye со ссылкой на чиновника из страны Персидского залива сообщило, что США могут нанести точечные удары по иранским чиновникам и командирам, которых считают ответственными за гибель протестующих, уже на этой неделе. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Кроме того, иранские банки были отключены от SWIFT в марте 2012 года после введения против страны международных санкций.
https://1prime.ru/20260127/ekonomika-866950290.html
https://1prime.ru/20260115/iran-866519252.html
сша
иран
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_7849020d1e16d4dbac1abe5926ef8add.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, мировая экономика, сша, иран, израиль, swift
Рынок, Мировая экономика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, SWIFT
Цена иранского риала упала до рекордного минимума после протестов
Цена иранского риала упала до рекордного минимума, составив 1,6 миллиона за доллар
ТЕГЕРАН, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость иранского риала по отношению к американскому доллару на фоне недавно прокатившихся по исламской республике протестов обрушилась до рекордного минимума, составив 1,6 миллиона риалов за один доллар США, сообщается на нескольких иранских сайтах, отслеживающих курс валюты.
Протесты в Иране
начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - риала. Власти Ирана, обвинившие США
и Израиль
в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Трейдеры делают рекордные ставки на обвал доллара, пишет Bloomberg
Предыдущий антирекорд доллар США в Иране побил всего днем ранее, когда по сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, его цена опустилась до 1,5 миллиона риалов за один доллар.
Во вторник издание Middle East Eye со ссылкой на чиновника из страны Персидского залива
сообщило, что США могут нанести точечные удары по иранским чиновникам и командирам, которых считают ответственными за гибель протестующих, уже на этой неделе.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов.
Кроме того, иранские банки были отключены от SWIFT
в марте 2012 года после введения против страны международных санкций.
Эксперт предупредил о последствиях введения пошлин против Ирана