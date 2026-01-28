https://1prime.ru/20260128/iran-866983376.html

Цена иранского риала упала до рекордного минимума после протестов

ТЕГЕРАН, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость иранского риала по отношению к американскому доллару на фоне недавно прокатившихся по исламской республике протестов обрушилась до рекордного минимума, составив 1,6 миллиона риалов за один доллар США, сообщается на нескольких иранских сайтах, отслеживающих курс валюты. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - риала. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль. Предыдущий антирекорд доллар США в Иране побил всего днем ранее, когда по сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, его цена опустилась до 1,5 миллиона риалов за один доллар. Во вторник издание Middle East Eye со ссылкой на чиновника из страны Персидского залива сообщило, что США могут нанести точечные удары по иранским чиновникам и командирам, которых считают ответственными за гибель протестующих, уже на этой неделе. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Кроме того, иранские банки были отключены от SWIFT в марте 2012 года после введения против страны международных санкций.

