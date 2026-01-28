https://1prime.ru/20260128/japonija-866962122.html

"Росконгресс": Япония наращивает оборонные расходы

"Росконгресс": Япония наращивает оборонные расходы - 28.01.2026, ПРАЙМ

"Росконгресс": Япония наращивает оборонные расходы

Япония наращивает оборонные расходы, увеличивая для этого госдолг, из-за чего становится источником как мировых финансовых, так и геополитических рисков,... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T05:26+0300

2026-01-28T05:26+0300

2026-01-28T05:26+0300

экономика

мировая экономика

япония

китай

тайвань

банк японии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866962122.jpg?1769567179

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Япония наращивает оборонные расходы, увеличивая для этого госдолг, из-за чего становится источником как мировых финансовых, так и геополитических рисков, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости. "Страна становится источником глобальных рисков — как финансовых, так и геополитических. При новом премьер-министре Санаэ Такаити Япония будет наращивать государственные расходы, в том числе оборонные. Это послужит как стимулом для перезапуска экономики, так и проинфляционным фактором, а также поставит под сомнение устойчивость госдолга страны — крупнейшего среди развитых экономик", - говорится в докладе. Авторы отмечают, что на протяжении десятилетий расходы на оборону в Японии оставались на уровне около 1% ВВП. В конце 2022 года правительство пообещало к 2027 году увеличить оборонные расходы до 2% ВВП, выделив 43 триллиона иен (275,6 миллиарда долларов) в период с 2023 по 2027 год. Однако Такаити приняла решение досрочно добиться достижения цели в 2% к концу марта, то есть уже в текущем финансовом году. На 2026 финансовый год, который начинается 1 апреля, правительство планирует рекордно большой оборонный бюджет, превышающий 9 триллионов иен, или около 58 миллиардов долларов. "Возросшие бюджетные расходы потребуют увеличения государственных заимствований. В сочетании с повышением ставок и продолжающимся количественным ужесточением Банка Японии, которому принадлежит более половины гособлигаций страны, это будет подталкивать вверх доходность бондов. Учитывая масштаб долгового бремени страны — около 230% ВВП, это будет иметь значительные негативные последствия для правительства, компаний и домохозяйств", – предупреждают эксперты. Кроме того, рост доходности облигаций Японии может побудить пенсионные фонды оставлять капитал внутри страны. "Это негативно повлияет на мировые рынки, в первую очередь европейские, поскольку традиционно японские инвесторы обеспечивали большую часть спроса на европейские бумаги и служили важным источником глобальной ликвидности", – объясняют авторы. Другой риск эксперты видят в том, что милитаризация Японии создает условия для конфликта в Юго-Восточной Азии. В частности, Япония представляет угрозу для Китая как прокси Соединенных Штатов, обеспечивая им доступ к портам, аэродромам и логистической инфраструктуре. "Однако в 2026 году эскалация маловероятна. В регионе сохранится статус-кво, в том числе вопрос Тайваня пока останется в подвешенном состоянии. США продолжат обновлять свой ядерный арсенал и модернизировать военную инфраструктуру в Юго-Восточной Азии. Вашингтон будет стимулировать увеличение военных расходов как у Японии, так и у других своих союзников в регионе, включая Южную Корею и Тайвань", - отмечают аналитики.

япония

китай

тайвань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, япония, китай, тайвань, банк японии