Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе жестко высказались о Каллас из-за России - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260128/kallas-866969901.html
На Западе жестко высказались о Каллас из-за России
На Западе жестко высказались о Каллас из-за России - 28.01.2026, ПРАЙМ
На Западе жестко высказались о Каллас из-за России
Россия не планирует начинать переговоры с главой европейской дипломатии Каей Каллас из-за её неподобающего поведения, сообщает The European Conservative. | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T13:18+0300
2026-01-28T13:18+0300
запад
украина
россия
дмитрий песков
москва
кая каллас
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350af90b84e80de64540095f22ec53e7.jpg
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Россия не планирует начинать переговоры с главой европейской дипломатии Каей Каллас из-за её неподобающего поведения, сообщает The European Conservative. "Ни одна европейская столица на самом деле не думает, что Кремль когда-то согласится сесть за стол переговоров с Каллас, чья склонность к возмутительному, инфантильному и недипломатичному поведению стала сенсацией во всем мире. Россияне публично заявляли об этом, обвиняя Каллас и ее команду в некомпетентности и неграмотности", — говорится в материале.Подчёркивается, что подход Каллас основан не на объективной оценке ситуации, а на пустых фразах. В статье также отмечается, что Каллас отказалась вести переговоры с Москвой по урегулированию конфликта в Украине до тех пор, пока Россия не будет "побеждена". "Сегодня Европе нужен дипломат, способный поддерживать каналы связи, управлять расстановкой сил, снижать риск континентальной войны, слушать всех, понимать всех и разговаривать со всеми", — говорится в публикации.В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни Москва, ни Вашингтон не намерены вступать в обсуждения с Каей Каллас. Он подчеркнул, что нынешние европейские лидеры находятся на стадии политического упадка и демонстрируют некомпетентность. В конце ноября издание Politico сообщило, что госсекретарь США избегает встреч с Каллас из-за её натянутых отношений с администрацией Белого дома. Источник издания указал, что глава евродипломатии исполняет роль "плохого полицейского" на закулисной европейской сцене.
https://1prime.ru/20260126/kallas-866906100.html
https://1prime.ru/20260126/peregovory-866904506.html
запад
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d10c6495b87491d44a59329edc276aba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, украина, россия, дмитрий песков, москва, кая каллас, politico
ЗАПАД, УКРАИНА, РОССИЯ, Дмитрий Песков, МОСКВА, Кая Каллас, Politico
13:18 28.01.2026
 
На Западе жестко высказались о Каллас из-за России

TEC: Россия не намерена ничего обсуждать с Каллас из-за ее поведения

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Россия не планирует начинать переговоры с главой европейской дипломатии Каей Каллас из-за её неподобающего поведения, сообщает The European Conservative.
"Ни одна европейская столица на самом деле не думает, что Кремль когда-то согласится сесть за стол переговоров с Каллас, чья склонность к возмутительному, инфантильному и недипломатичному поведению стала сенсацией во всем мире. Россияне публично заявляли об этом, обвиняя Каллас и ее команду в некомпетентности и неграмотности", — говорится в материале.
Подчёркивается, что подход Каллас основан не на объективной оценке ситуации, а на пустых фразах. В статье также отмечается, что Каллас отказалась вести переговоры с Москвой по урегулированию конфликта в Украине до тех пор, пока Россия не будет "побеждена".
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
СМИ рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен
26 января, 11:58
"Сегодня Европе нужен дипломат, способный поддерживать каналы связи, управлять расстановкой сил, снижать риск континентальной войны, слушать всех, понимать всех и разговаривать со всеми", — говорится в публикации.
В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни Москва, ни Вашингтон не намерены вступать в обсуждения с Каей Каллас. Он подчеркнул, что нынешние европейские лидеры находятся на стадии политического упадка и демонстрируют некомпетентность.
В конце ноября издание Politico сообщило, что госсекретарь США избегает встреч с Каллас из-за её натянутых отношений с администрацией Белого дома. Источник издания указал, что глава евродипломатии исполняет роль "плохого полицейского" на закулисной европейской сцене.
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
На Западе выступили с громким призывом о переговорах с Россией
26 января, 11:31
 
ЗАПАДУКРАИНАРОССИЯДмитрий ПесковМОСКВАКая КалласPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала