На Западе жестко высказались о Каллас из-за России

На Западе жестко высказались о Каллас из-за России - 28.01.2026, ПРАЙМ

На Западе жестко высказались о Каллас из-за России

Россия не планирует начинать переговоры с главой европейской дипломатии Каей Каллас из-за её неподобающего поведения, сообщает The European Conservative. | 28.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Россия не планирует начинать переговоры с главой европейской дипломатии Каей Каллас из-за её неподобающего поведения, сообщает The European Conservative. "Ни одна европейская столица на самом деле не думает, что Кремль когда-то согласится сесть за стол переговоров с Каллас, чья склонность к возмутительному, инфантильному и недипломатичному поведению стала сенсацией во всем мире. Россияне публично заявляли об этом, обвиняя Каллас и ее команду в некомпетентности и неграмотности", — говорится в материале.Подчёркивается, что подход Каллас основан не на объективной оценке ситуации, а на пустых фразах. В статье также отмечается, что Каллас отказалась вести переговоры с Москвой по урегулированию конфликта в Украине до тех пор, пока Россия не будет "побеждена". "Сегодня Европе нужен дипломат, способный поддерживать каналы связи, управлять расстановкой сил, снижать риск континентальной войны, слушать всех, понимать всех и разговаривать со всеми", — говорится в публикации.В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни Москва, ни Вашингтон не намерены вступать в обсуждения с Каей Каллас. Он подчеркнул, что нынешние европейские лидеры находятся на стадии политического упадка и демонстрируют некомпетентность. В конце ноября издание Politico сообщило, что госсекретарь США избегает встреч с Каллас из-за её натянутых отношений с администрацией Белого дома. Источник издания указал, что глава евродипломатии исполняет роль "плохого полицейского" на закулисной европейской сцене.

