Россия придает особое значение Дню памяти жертв Холокоста, заявил Путин

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Особое значение Дню памяти жертв Холокоста придают в России, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду принял главного раввина России Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду. Встреча приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Путин отметил, что в эти дни весь мир вспоминает жертв Холокоста. "Хотел бы отметить, что в России этому дню придают особое значение, потому что мы помним о тех несчастьях, которые принес с собой нацизм на нашу землю. Более миллиона советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений", - сказал российский лидер.

