Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия придает особое значение Дню памяти жертв Холокоста, заявил Путин - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260128/kholokost-866982638.html
Россия придает особое значение Дню памяти жертв Холокоста, заявил Путин
Россия придает особое значение Дню памяти жертв Холокоста, заявил Путин - 28.01.2026, ПРАЙМ
Россия придает особое значение Дню памяти жертв Холокоста, заявил Путин
Особое значение Дню памяти жертв Холокоста придают в России, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T21:55+0300
2026-01-28T23:06+0300
общество
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Особое значение Дню памяти жертв Холокоста придают в России, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду принял главного раввина России Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду. Встреча приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Путин отметил, что в эти дни весь мир вспоминает жертв Холокоста. "Хотел бы отметить, что в России этому дню придают особое значение, потому что мы помним о тех несчастьях, которые принес с собой нацизм на нашу землю. Более миллиона советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений", - сказал российский лидер.
https://1prime.ru/20260128/rossiya-866982293.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_b90fa48e80bb247ada0f31bc7f21a06f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, владимир путин
Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
21:55 28.01.2026 (обновлено: 23:06 28.01.2026)
 
Россия придает особое значение Дню памяти жертв Холокоста, заявил Путин

Путин: в России помнят и придают особое значение Дню памяти жертв Холокоста

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Особое значение Дню памяти жертв Холокоста придают в России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду принял главного раввина России Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду. Встреча приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Путин отметил, что в эти дни весь мир вспоминает жертв Холокоста.
"Хотел бы отметить, что в России этому дню придают особое значение, потому что мы помним о тех несчастьях, которые принес с собой нацизм на нашу землю. Более миллиона советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений", - сказал российский лидер.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности
Вчера, 22:15
 
ОбществоРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала