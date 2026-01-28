ГД скоро рассмотрит второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

https://1prime.ru/20260128/kibermoshennichestvo-866971078.html
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Госдума может 10 февраля рассмотреть в первом чтении второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, сообщил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский. "Мы уже начали серию согласительных совещаний по тексту законопроекта. Как я уже сказал, первое чтение будет 10 февраля с высокой долей вероятности. Ну, и дальше мы постараемся в короткие сроки, потому что законопроект сразу вошел в число приоритетных", - сказал Боярский в ходе выступления на Национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2026".
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Госдума может 10 февраля рассмотреть в первом чтении второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, сообщил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.
"Мы уже начали серию согласительных совещаний по тексту законопроекта. Как я уже сказал, первое чтение будет 10 февраля с высокой долей вероятности. Ну, и дальше мы постараемся в короткие сроки, потому что законопроект сразу вошел в число приоритетных", - сказал Боярский в ходе выступления на Национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2026".
