Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД скоро рассмотрит второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20260128/kibermoshennichestvo-866971078.html
ГД скоро рассмотрит второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством
ГД скоро рассмотрит второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством - 28.01.2026, ПРАЙМ
ГД скоро рассмотрит второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством
Госдума может 10 февраля рассмотреть в первом чтении второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, сообщил глава думского комитета по информационной... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T14:00+0300
2026-01-28T14:00+0300
мошенничество
финансы
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861615023_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8b2d04a5f9db3949941d57d48ff70ffa.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Госдума может 10 февраля рассмотреть в первом чтении второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, сообщил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский. "Мы уже начали серию согласительных совещаний по тексту законопроекта. Как я уже сказал, первое чтение будет 10 февраля с высокой долей вероятности. Ну, и дальше мы постараемся в короткие сроки, потому что законопроект сразу вошел в число приоритетных", - сказал Боярский в ходе выступления на Национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2026".
https://1prime.ru/20260128/moshennichestvo-866964953.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861615023_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_25ec452b73e4d5cb246e38dfc5ea89ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, госдума
Мошенничество, Финансы, Госдума
14:00 28.01.2026
 
ГД скоро рассмотрит второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

ГД может 10 февраля рассмотреть второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Здание Государственной думы. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Госдума может 10 февраля рассмотреть в первом чтении второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, сообщил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.
"Мы уже начали серию согласительных совещаний по тексту законопроекта. Как я уже сказал, первое чтение будет 10 февраля с высокой долей вероятности. Ну, и дальше мы постараемся в короткие сроки, потому что законопроект сразу вошел в число приоритетных", - сказал Боярский в ходе выступления на Национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2026".
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества
08:35
 
МошенничествоФинансыГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала