"Это трагично". Депутат Рады резко высказался о случившемся в Киеве
Депутат Рады Дмитрук назвал планы рыть ямы под туалеты в Киеве ценой власти Зеленского
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чрезвычайная ситуация в ЖКХ вынуждает власти украинской столицы разрабатывать планы рытья ям под туалеты, что является ценой, которую население вынуждено платить за власть Владимира Зеленского, отметил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Да, это безумно грустно. Это трагично. Это унизительно для целого народа. И это не "сложности войны". Это не "тяжелый период". Это цена власти Зеленского. <…> Зеленского, кстати, это устраивает. Его все устраивает. Он живет за счет боли народа", — написал он.
Дмитрук также упомянул о "всеобъемлющем злорадстве" главы киевского режима и его "мечтах о чужих страданиях", когда тот размышлял о блэкауте в Москве.
Ранее Максим Бахматов, глава администрации Деснянского района Киева, сообщил, что коммунальные службы в Троещине — отдалённом районе столицы на левом берегу Днепра — готовятся рыть уличные туалеты, если в многоэтажных домах из-за энергетического кризиса замёрзнут канализационные трубы.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 16 января сообщил, что в энергетическом секторе страны введён режим чрезвычайной ситуации. Сергей Коваленко, руководитель украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК), заявил, что отключения электроэнергии на Украине могут превышать 16 часов в сутки.
Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно в январе обращался к жителям столицы с призывом выехать за город в поисках альтернативных источников электроснабжения и отопления из-за проблем, связанных с электричеством и теплом в городе.
