"Это трагично". Депутат Рады резко высказался о случившемся в Киеве - 28.01.2026
"Это трагично". Депутат Рады резко высказался о случившемся в Киеве
"Это трагично". Депутат Рады резко высказался о случившемся в Киеве - 28.01.2026, ПРАЙМ
"Это трагично". Депутат Рады резко высказался о случившемся в Киеве
Чрезвычайная ситуация в ЖКХ вынуждает власти украинской столицы разрабатывать планы рытья ям под туалеты, что является ценой, которую население вынуждено... | 28.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чрезвычайная ситуация в ЖКХ вынуждает власти украинской столицы разрабатывать планы рытья ям под туалеты, что является ценой, которую население вынуждено платить за власть Владимира Зеленского, отметил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Да, это безумно грустно. Это трагично. Это унизительно для целого народа. И это не "сложности войны". Это не "тяжелый период". Это цена власти Зеленского. &lt;…&gt; Зеленского, кстати, это устраивает. Его все устраивает. Он живет за счет боли народа", — написал он.Дмитрук также упомянул о "всеобъемлющем злорадстве" главы киевского режима и его "мечтах о чужих страданиях", когда тот размышлял о блэкауте в Москве.Ранее Максим Бахматов, глава администрации Деснянского района Киева, сообщил, что коммунальные службы в Троещине — отдалённом районе столицы на левом берегу Днепра — готовятся рыть уличные туалеты, если в многоэтажных домах из-за энергетического кризиса замёрзнут канализационные трубы.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 16 января сообщил, что в энергетическом секторе страны введён режим чрезвычайной ситуации. Сергей Коваленко, руководитель украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК), заявил, что отключения электроэнергии на Украине могут превышать 16 часов в сутки.Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно в январе обращался к жителям столицы с призывом выехать за город в поисках альтернативных источников электроснабжения и отопления из-за проблем, связанных с электричеством и теплом в городе.
21:46 28.01.2026
 
"Это трагично". Депутат Рады резко высказался о случившемся в Киеве

Депутат Рады Дмитрук назвал планы рыть ямы под туалеты в Киеве ценой власти Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чрезвычайная ситуация в ЖКХ вынуждает власти украинской столицы разрабатывать планы рытья ям под туалеты, что является ценой, которую население вынуждено платить за власть Владимира Зеленского, отметил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Да, это безумно грустно. Это трагично. Это унизительно для целого народа. И это не "сложности войны". Это не "тяжелый период". Это цена власти Зеленского. <…> Зеленского, кстати, это устраивает. Его все устраивает. Он живет за счет боли народа", — написал он.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
Дмитрук также упомянул о "всеобъемлющем злорадстве" главы киевского режима и его "мечтах о чужих страданиях", когда тот размышлял о блэкауте в Москве.

Ранее Максим Бахматов, глава администрации Деснянского района Киева, сообщил, что коммунальные службы в Троещине — отдалённом районе столицы на левом берегу Днепра — готовятся рыть уличные туалеты, если в многоэтажных домах из-за энергетического кризиса замёрзнут канализационные трубы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 16 января сообщил, что в энергетическом секторе страны введён режим чрезвычайной ситуации. Сергей Коваленко, руководитель украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК), заявил, что отключения электроэнергии на Украине могут превышать 16 часов в сутки.

Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно в январе обращался к жителям столицы с призывом выехать за город в поисках альтернативных источников электроснабжения и отопления из-за проблем, связанных с электричеством и теплом в городе.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
 
КиевУКРАИНАМОСКВАВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальВиталий КличкоРада
 
 
