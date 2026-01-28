https://1prime.ru/20260128/kitay-866967266.html

Торгпред назвал причину снижения товарооборота России и Китая

2026-01-28T10:59+0300

россия

мировая экономика

китай

ПЕКИН, 28 янв - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Снижение товарооборота России и Китая в 2025 году вызвано рыночной ситуацией - снижением мировых цен на энергоресурсы, при этом достигнут очень хороший показатель в 228 миллиардов долларов, заявил РИА Новости торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский. "В прошлом году наши страны по товарообороту не дотянули до рекорда 2024 года, но показатель в 228 миллиардов долларов, он очень хороший", - заявил Дахновский. Он отметил, что "основное снижение вызвано рыночной ситуацией, ведь когда две трети российского экспорта составляют энергоресурсы, цены на которые как раз и упали, то мы никак другими показателями не вытянем на этот уровень". "Хотя, если посмотреть в целом, то по многим направлениям, например, по химии, по удобрениям, по металлам, по целлюлозе достигнуты хорошие показатели и рост продолжается, но компенсировать энергоресурсы просто невозможно", - указал он. Поэтому, подчеркнул торгпред, "мы полагаем, что 228 миллиардов долларов по прошлому году - это очень неплохой результат". Ранее главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот Китая и России по итогам 2025 года снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, составив 228,105 миллиарда долларов.

китай

россия, мировая экономика, китай