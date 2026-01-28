https://1prime.ru/20260128/koreja-866957949.html

В Южной Корее вынесут приговор жене экс-президента

2026-01-28T00:33+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866957949.jpg?1769549580

СЕУЛ, 28 янв - ПРАЙМ. Южнокорейский суд в среду вынесет приговор по делу супруги бывшего президента Юн Сок Ёля Ким Гон Хи, которая обвиняется в коррупции, махинациях с ценными бумагами и нарушении закона о политическом финансировании. Уголовная коллегия №27 Центрального районного суда Сеула в среду в 14.10 по местному времени (08.10 мск) проведет заседание по оглашению приговора. Заседание суда будет транслироваться в прямом эфире. Это станет первой прямой трансляцией вынесения приговора судом первой инстанции в отношении бывшей первой леди. Ким Гон Хи - супруге экс-главы государства Юн Сок Ёля, который 3 декабря 2024 года предпринял неудавшуюся попытку ввести в стране военное положение, - предъявлены обвинения в махинациях с ценными бумагами автодилера Deutsch Motors, получении дорогих подарков (сумок и украшений) от религиозной организации "Церковь объединения" в обмен на оказание деловых услуг, махинациях с опросами общественного мнения на выборах и коррупции. С 12 августа 2025 года Ким Гон Хи находится под арестом. Команда специального прокурора Мин Чжун Ки в декабре 2025 года запросила у суда наказание в виде 15 лет лишения свободы для бывшей первой леди. По версии следствия, в период с апреля по июль 2022 года Ким Гон Хи через шамана Кон Чжина получила от религиозной организации "Церковь объединения" в обмен на оказание деловой помощи две сумки Chanel стоимостью 8 миллионов вон (около 5,1 тысячи долларов) и 12 миллионов вон (около 7,7 тысячи долларов), а также бриллиантовое ожерелье ювелирного бренда Graff стоимостью 62,2 миллиона вон (около 40 тысяч долларов). Пятого ноября 2025 года Ким Гон Хи призналась в получении сумок, но отрицала получение ожерелья, а также тот факт, что произошедшее имеет связь с какими-то договоренностями. Кроме того, бывшая первая леди обвиняется в том, что с 2010 по 2012 год манипулировала акциями Deutsch Motors, дилера BMW в Южной Корее, для получения незаконной прибыли в размере 810 миллионов вон (около 552 тысяч долларов). В связи с этими обвинениями команда специального прокурора затребовала у суда для супруги экс-президента наказание в виде 11 лет тюремного заключения, штрафа в размере 2 миллиардов вон (около 1,3 миллиона долларов) и конфискации средств в размере 811 миллионов вон (примерно 552 тысячи долларов). Дополнительные четыре года тюрьмы и конфискация средств в размере 137 миллионов вон (примерно 93 тысячи долларов) запрошены по обвинениям в нарушении закона о политическом финансировании и махинациях с опросами общественного мнения на президентских выборах 2022 года, которые в декабре прошлого года были предъявлены также экс-президенту Юн Сок Ёлю. По данным следствия, Юн Сок Ёль и Ким Гон Хи с июня 2021 по март 2022 года безвозмездно получили от политического консультанта Мён Тхэ Гюна 58 опросов общественного мнения, стоимость которых составила бы 270 миллионов вон (примерно 186 тысяч долларов). В указанный период в Южной Корее проходили президентские выборы, победу в которых одержал Юн Сок Ёль. Предполагается, что в результате таких махинаций с опросами бывший глава государства получил выгоду в размере 137,2 миллиона вон (порядка 93 тысяч долларов). В настоящее время экс-президент страны также проходит по делу о руководстве мятежом в связи с объявленным им военным положением в декабре 2024 года. Специальные прокуроры в качестве наказания по этому обвинению потребовали смертной казни, вынесение приговора назначено на 19 февраля. Ранее 16 января Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшего главу государства к пяти годам лишения свободы по обвинениям в препятствовании аресту. Сторона Юн Сок Ёля 19 января обжаловала этот приговор. Как передает южнокорейское агентство Рёнхап, если суд все же признает Ким Гон Хи виновной, это станет первым случаем в истории страны, когда бывший президент и его супруга понесут юридическое наказание одновременно.

