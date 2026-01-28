В России в апреле проиндексируют социальные пенсии

https://1prime.ru/20260128/kotyakov-866978314.html
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Размер индексации социальных пенсий в России с 1 апреля составит 6,8%, что выше уровня инфляции, рассказал РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума. Он составил 6,8%. Поэтому с 1 апреля, как и планировались, социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% вне зависимости от того, что фактическая инфляция по итогам года сложилась на уровне 5,6%", - сообщил министр. Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты проиндексирует более 40 выплат, пособий и компенсаций на 5,6% с 1 февраля этого года.
