В России в апреле проиндексируют социальные пенсии - 28.01.2026
В России в апреле проиндексируют социальные пенсии
В России в апреле проиндексируют социальные пенсии - 28.01.2026, ПРАЙМ
В России в апреле проиндексируют социальные пенсии
Размер индексации социальных пенсий в России с 1 апреля составит 6,8%, что выше уровня инфляции, рассказал РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ... | 28.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Размер индексации социальных пенсий в России с 1 апреля составит 6,8%, что выше уровня инфляции, рассказал РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума. Он составил 6,8%. Поэтому с 1 апреля, как и планировались, социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% вне зависимости от того, что фактическая инфляция по итогам года сложилась на уровне 5,6%", - сообщил министр. Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты проиндексирует более 40 выплат, пособий и компенсаций на 5,6% с 1 февраля этого года.
РОССИЯ, РФ, Антон Котяков
17:52 28.01.2026
 
В России в апреле проиндексируют социальные пенсии

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,8%

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Размер индексации социальных пенсий в России с 1 апреля составит 6,8%, что выше уровня инфляции, рассказал РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума. Он составил 6,8%. Поэтому с 1 апреля, как и планировались, социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% вне зависимости от того, что фактическая инфляция по итогам года сложилась на уровне 5,6%", - сообщил министр.
Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты проиндексирует более 40 выплат, пособий и компенсаций на 5,6% с 1 февраля этого года.
Чаты
Заголовок открываемого материала