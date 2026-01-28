Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в Латвии ученого посадили на десять лет из-за участия в конференции
СМИ: в Латвии ученого посадили на десять лет из-за участия в конференции
СМИ: в Латвии ученого посадили на десять лет из-за участия в конференции
2026-01-28T05:07+0300
2026-01-28T05:07+0300
МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. В Латвии 71-летний ученый и правозащитник Александр Гапоненко был приговорен к десяти годам тюрьмы, сообщило агентство LETA со ссылкой на материалы дела. "Во вторник Рижский районный суд приговорил &lt;…&gt; Александра Гапоненко к десяти годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, а также за разжигание национальной ненависти и вражды", — говорится в материале.Гапоненко был обвинен в том, что якобы занимался в составе группы лиц разжиганием национальной и этнической розни и ненависти , а также в содействии иностранному государству в действиях, направленных против Латвии.Прокуратура утверждает, что он намеренно распространял якобы недостоверные сведения, которые включали утверждения о гонениях на русских, запрещении русского языка, описывал закрытие русскоязычных школ как этноцид и представлял латышей враждебно настроенными по отношению к русскоязычным. Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, сообщил в феврале прошлого года, что 13 февраля Гапоненко был арестован спецназом латвийской Службы государственной безопасности. По его словам, вся вина профессора заключалась в том, что он выступил онлайн на Научной конференции по вопросам этноцида и расизма, организованной Институтом стран СНГ.
05:07 28.01.2026
 
СМИ: в Латвии ученого посадили на десять лет из-за участия в конференции

МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. В Латвии 71-летний ученый и правозащитник Александр Гапоненко был приговорен к десяти годам тюрьмы, сообщило агентство LETA со ссылкой на материалы дела.
"Во вторник Рижский районный суд приговорил <…> Александра Гапоненко к десяти годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, а также за разжигание национальной ненависти и вражды", — говорится в материале.
Гапоненко был обвинен в том, что якобы занимался в составе группы лиц разжиганием национальной и этнической розни и ненависти , а также в содействии иностранному государству в действиях, направленных против Латвии.
Прокуратура утверждает, что он намеренно распространял якобы недостоверные сведения, которые включали утверждения о гонениях на русских, запрещении русского языка, описывал закрытие русскоязычных школ как этноцид и представлял латышей враждебно настроенными по отношению к русскоязычным.
Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, сообщил в феврале прошлого года, что 13 февраля Гапоненко был арестован спецназом латвийской Службы государственной безопасности. По его словам, вся вина профессора заключалась в том, что он выступил онлайн на Научной конференции по вопросам этноцида и расизма, организованной Институтом стран СНГ.
