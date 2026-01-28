https://1prime.ru/20260128/latviya-866977538.html
Минобороны Латвии рассказало, что готовится у границ с Россией
28.01.2026
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Латвия работает над планом перекрытия автомобильных и железных дорог на восточной границе, заявил министр обороны страны Андрис Спрудс в интервью LSM."При усилении угрозы, мы не исключаем демонтажа автомобильных и железных дорог", — отметил он.Он указал, что Военный совет при президенте страны вместе с министерством транспорта и связи уже представили свои сводные отчеты по данному вопросу. В ноябре LSM сообщило, что латвийские власти рассматривают возможность полного демонтажа железнодорожных путей, соединяющих страну с Россией. В конце декабря временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин отметил, что такой шаг негативно отразится на доходах Латвии и усугубит дефицит бюджета в регионе.
