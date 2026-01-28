https://1prime.ru/20260128/latviya-866977538.html

Минобороны Латвии рассказало, что готовится у границ с Россией

Минобороны Латвии рассказало, что готовится у границ с Россией - 28.01.2026, ПРАЙМ

Минобороны Латвии рассказало, что готовится у границ с Россией

Латвия работает над планом перекрытия автомобильных и железных дорог на восточной границе, заявил министр обороны страны Андрис Спрудс в интервью LSM. | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T17:37+0300

2026-01-28T17:37+0300

2026-01-28T17:37+0300

латвия

рига

https://cdnn.1prime.ru/img/76189/12/761891277_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_939ef63c7d46046fed142af3ad891638.jpg

МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Латвия работает над планом перекрытия автомобильных и железных дорог на восточной границе, заявил министр обороны страны Андрис Спрудс в интервью LSM."При усилении угрозы, мы не исключаем демонтажа автомобильных и железных дорог", — отметил он.Он указал, что Военный совет при президенте страны вместе с министерством транспорта и связи уже представили свои сводные отчеты по данному вопросу. В ноябре LSM сообщило, что латвийские власти рассматривают возможность полного демонтажа железнодорожных путей, соединяющих страну с Россией. В конце декабря временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин отметил, что такой шаг негативно отразится на доходах Латвии и усугубит дефицит бюджета в регионе.

https://1prime.ru/20260128/daniya-866975548.html

https://1prime.ru/20260128/latviya-866961298.html

латвия

рига

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

латвия, рига