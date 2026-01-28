https://1prime.ru/20260128/med-866965892.html

Медь дорожает в ожидании итогов заседания ФРС США

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается примерно на 2% в среду утром, в преддверии публикации итогов первого в 2026 году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.51 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex рос в цене на 1,87%, до 5,971 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,46%, до 13 006,5 долларов, алюминия - выросла на 0,58%, до 3 207 долларов, стоимость цинка - поднялась на 0,25%, до 3 351 доллара. Позднее в среду станут известны решения ФРС США относительно величины учетной ставки по итогам январского заседания. По данным CME Group, 97,2% аналитиков ожидают сохранения ставки регулятора на текущем уровне в 3,5-3,75%. Решения Федрезерва США могут влиять на динамику курса доллара, который регулирует спрос на медь держателей иностранных валют.

