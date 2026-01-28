Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медь дорожает в ожидании итогов заседания ФРС США - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260128/med-866965892.html
Медь дорожает в ожидании итогов заседания ФРС США
Медь дорожает в ожидании итогов заседания ФРС США - 28.01.2026, ПРАЙМ
Медь дорожает в ожидании итогов заседания ФРС США
Стоимость меди поднимается примерно на 2% в среду утром, в преддверии публикации итогов первого в 2026 году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T10:04+0300
2026-01-28T10:04+0300
рынок
торги
сша
comex
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается примерно на 2% в среду утром, в преддверии публикации итогов первого в 2026 году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.51 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex рос в цене на 1,87%, до 5,971 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,46%, до 13 006,5 долларов, алюминия - выросла на 0,58%, до 3 207 долларов, стоимость цинка - поднялась на 0,25%, до 3 351 доллара. Позднее в среду станут известны решения ФРС США относительно величины учетной ставки по итогам январского заседания. По данным CME Group, 97,2% аналитиков ожидают сохранения ставки регулятора на текущем уровне в 3,5-3,75%. Решения Федрезерва США могут влиять на динамику курса доллара, который регулирует спрос на медь держателей иностранных валют.
https://1prime.ru/20260128/zoloto-866965430.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_7f40edee9c26073fdfa9927c0b310b41.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, comex, федрезерв
Рынок, Торги, США, Comex, Федрезерв
10:04 28.01.2026
 
Медь дорожает в ожидании итогов заседания ФРС США

Фьючерс на медь поднимается на 2% в преддверии итогов заседания ФРС США

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПроизводство меди
Производство меди - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Производство меди. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается примерно на 2% в среду утром, в преддверии публикации итогов первого в 2026 году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.51 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex рос в цене на 1,87%, до 5,971 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Золото дорожает на ожиданиях итогов заседания ФРС США
09:20
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,46%, до 13 006,5 долларов, алюминия - выросла на 0,58%, до 3 207 долларов, стоимость цинка - поднялась на 0,25%, до 3 351 доллара.
Позднее в среду станут известны решения ФРС США относительно величины учетной ставки по итогам январского заседания. По данным CME Group, 97,2% аналитиков ожидают сохранения ставки регулятора на текущем уровне в 3,5-3,75%.
Решения Федрезерва США могут влиять на динамику курса доллара, который регулирует спрос на медь держателей иностранных валют.
 
РынокТоргиСШАComexФедрезерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала