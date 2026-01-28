https://1prime.ru/20260128/med-866965892.html
Медь дорожает в ожидании итогов заседания ФРС США
Медь дорожает в ожидании итогов заседания ФРС США - 28.01.2026, ПРАЙМ
Медь дорожает в ожидании итогов заседания ФРС США
Стоимость меди поднимается примерно на 2% в среду утром, в преддверии публикации итогов первого в 2026 году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T10:04+0300
2026-01-28T10:04+0300
2026-01-28T10:04+0300
рынок
торги
сша
comex
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается примерно на 2% в среду утром, в преддверии публикации итогов первого в 2026 году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.51 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex рос в цене на 1,87%, до 5,971 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,46%, до 13 006,5 долларов, алюминия - выросла на 0,58%, до 3 207 долларов, стоимость цинка - поднялась на 0,25%, до 3 351 доллара. Позднее в среду станут известны решения ФРС США относительно величины учетной ставки по итогам январского заседания. По данным CME Group, 97,2% аналитиков ожидают сохранения ставки регулятора на текущем уровне в 3,5-3,75%. Решения Федрезерва США могут влиять на динамику курса доллара, который регулирует спрос на медь держателей иностранных валют.
https://1prime.ru/20260128/zoloto-866965430.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_7f40edee9c26073fdfa9927c0b310b41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, comex, федрезерв
Рынок, Торги, США, Comex, Федрезерв
Медь дорожает в ожидании итогов заседания ФРС США
Фьючерс на медь поднимается на 2% в преддверии итогов заседания ФРС США
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается примерно на 2% в среду утром, в преддверии публикации итогов первого в 2026 году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.51 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex
рос в цене на 1,87%, до 5,971 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Золото дорожает на ожиданиях итогов заседания ФРС США
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,46%, до 13 006,5 долларов, алюминия - выросла на 0,58%, до 3 207 долларов, стоимость цинка - поднялась на 0,25%, до 3 351 доллара.
Позднее в среду станут известны решения ФРС США
относительно величины учетной ставки по итогам январского заседания. По данным CME Group, 97,2% аналитиков ожидают сохранения ставки регулятора на текущем уровне в 3,5-3,75%.
Решения Федрезерва
США могут влиять на динамику курса доллара, который регулирует спрос на медь держателей иностранных валют.